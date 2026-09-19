Reforma a Ley de tránsito precisa uso de sillas infantiles en autos de Ecuador

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Las sillas de seguridad para bebés y niños podrían dejar de ser una decisión voluntaria para las familias que se movilizan en vehículos particulares en Ecuador. Una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial plantea que los niños y niñas sean transportados obligatoriamente en sistemas de retención infantil debidamente homologados por entidades de acreditación.

La reforma fue aprobada en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 3 de septiembre.

Lo que propone la reforma

La reforma propone incluir un artículo que obligue el uso de los Sistemas de Retención Infantil. El texto dice lo siguiente:

“Las personas que transporten niños y niñas en vehículos particulares están obligadas a garantizar su desplazamiento seguro mediante el uso de sistemas de retención infantil debidamente homologados por los organismos de evaluación de la conformidad o entidades de acreditación”.

Las condiciones de uso, especificaciones técnicas, categorías de dispositivos y parámetros de seguridad deberán ser establecidos por la autoridad competente, de conformidad con los estándares internacionales vigentes.

Lo que dice el COIP

Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece, en su artículo 391, una contravención de sexta clase para el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin las medidas de seguridad correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de tránsito.

La infracción se sanciona con una multa equivalente al 10% de un salario básico unificado. Es decir, 48.20 dólares, según el salario 2026.

¿Qué cambia en la propuesta?

Según Andrea Cordero, técnica en Seguridad del Niño Pasajero, la legislación anterior señalaba que los menores de 12 años debían viajar con las seguridades correspondientes en los asientos traseros, pero no definía cuáles eran esas medidas. La reforma incorpora de forma puntual el término “sistemas de retención infantil”, que incluye sillas de auto, portabebés y asientos elevadores.

La especialista aclara que los cinturones de seguridad no constituyen sistemas de retención infantil y que esa es la principal modificación planteada en el texto reformatorio.

Las sillas de seguridad hasta para los viajes más cortos

Los niños menores a 12 años o con hasta 1.50 metros de altura debe ir en sillas de seguridad.

Los viajes largos, de hasta ocho horas, forman parte de la rutina de la familia de Carolina Morales. Con frecuencia, ella, su esposo y su bebé de un año se trasladan desde Quito hacia Guayaquil o Tena para reencontrarse con sus familias.

En cada viaje, además de las maletas, hay un elemento que nunca falta: la silla de seguridad para su bebé. Desde el embarazo, esta madre primeriza tuvo claro que el sistema de retención infantil sería algo “no negociable”. Su decisión no se limita a los trayectos largos: también utiliza la silla en los desplazamientos más cortos dentro de la ciudad. “Mi idea era que Eduardo desde el primer momento que salga del hospital, se vaya en la sillita”.

Para Morales, llevar a su hijo seguro en el vehículo es parte de la planificación de cada recorrido, sin importar la distancia. “Considero que las sillas de seguridad son indispensables porque van a salvaguardar la seguridad del bebé, ya que ellos aún no tienen desarrollado sus huesos como un adulto, y si hay algún freno brusco corren el riesgo de lastimarse el cuello y la columna y pueden quedar con una secuela, incluso llevarlos a la muerte…”, opina.

Según la National Highway Traffic Safety Administration, de Estados Unidos, los sistemas de retención infantil reducen el riesgo de fallecimiento entre 75% y 80%, y brindan una protección de hasta el 90% frente a lesiones.

La elección de una silla de seguridad

Cordero enfatiza que las sillas de seguridad no son un accesorio infantil más. Su elección debe hacerse con responsabilidad y no basarse únicamente en aspectos como el color o el precio. “Las sillas de auto están dentro de los sistemas de seguridad pasiva de los vehículos, es decir, los airbags, el cinturón de seguridad, los apoyacabezas”, indica.

“Es hora de que lo veamos como un sistema de seguridad que va a proteger la vida del bebé”, acota.

Los sistemas de seguridad enfatizan que todo niño menor a 12 años o que mida menos a 1.50 metros debe trasladarse en sistemas de contención infantil cuando van en un auto particular.

Los costos de la silla de bebés en Ecuador

El sistema de contención infantil debe ser correctamente instalado para que su uso sea efectivo.

En Ecuador, las sillas de seguridad para bebés y niños pueden encontrarse desde alrededor de 90 dólares en modelos básicos, mientras que las opciones con sistemas como ISOFIX, rotación o características adicionales pueden superar los 400 dólares. Mientras que los modelos de gama alta llegan a bordear los 900 dólares.

“Lamentablemente en el país, las sillas de autos se venden a precios elevados por los aranceles que pagan”, menciona Cordero.

La especialista explica que el precio de estos dispositivos está condicionado por distintos tributos aplicados a las importaciones. Entre ellos están el ad valorem (Arancel Cobrado a las Mercancías), que puede ubicarse entre el 30 % y 35 %, el Fodinfa, que corresponde al 0,5 %, y el IVA, del 15 %. Según su explicación, estos gravámenes pueden representar alrededor de un 50 % adicional sobre el precio original del producto, a lo que se suma el margen de ganancia de la tienda.

“Si la reforma finalmente es aprobada por la presidencia de Ecuador, se espera que estos aranceles queden eliminados para que las sillas de auto puedan ingresar al país, con aranceles cero”, resalta.

Lo importante de adquirir una silla certificada

Cordero indica que a Ecuador llegan sillas con homologaciones de origen estadounidense y europeo. Explicó que las sillas estadounidenses incorporan una etiqueta identificatoria de certificación, mientras que en el caso de los modelos europeos recomendó una revisión más detallada de la procedencia y certificación del producto.

También señala que la duración de las sillas varía según el modelo y fabricante. Según su explicación, existen modelos con una vida útil mínima de seis años y máxima de diez años, contados desde la fecha de fabricación.

El 2.16 % de fallecidos en siniestros de tránsito son niños

Un sistema de contención infantil instalado correctamente reducen el riesgo de fallecimiento entre 75% y 80%.

Según el Anuario Nacional de Seguridad Vial 2024, en Ecuador se registraron 2.302 fallecidos y 18.312 lesionados por siniestros de tránsito durante ese año. Dentro de estas cifras, 51 de las personas fallecidas eran menores de 9 años: 21 niñas y 30 niños. En el mismo grupo etario se contabilizaron 344 menores de 9 años lesionados. Estos datos permiten dimensionar la participación de niños pequeños entre las víctimas de los siniestros viales registrados a escala nacional.

La información más reciente del Visualizador de Siniestralidad Vial Nacional utiliza un grupo de edad diferente. Hasta agosto de 2026 se han registrado 25 fallecidos menores de 7 años, cifra que representa el 2,16 % del total. Además, entre 2025 y 2026 se contabilizaron 58 fallecidos menores de 7 años. En ese mismo período se registraron 466 lesionados menores de 7 años, equivalentes al 2,68 % del total de lesionados.

En Guayaquil, los datos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) muestran otra dimensión del problema, enfocada específicamente en menores de 9 años que eran ocupantes de vehículos livianos. En lo que va de 2026 se han registrado 12 menores de 9 años lesionados bajo esta condición. Si se amplía el período de análisis, entre 2019 y 2026 se contabilizaron 182 lesionados. La ATM no dispone de una cifra de fallecidos para esta categoría, debido a que la institución registra información de los siniestros in situ, por lo que sus datos no permiten establecer el total de menores fallecidos en estas circunstancias.

Preguntas claves sobre la reforma que habla de las sillas de seguridad para autos en Ecuador

❓ ¿Será obligatorio usar sillas de seguridad para bebés y niños en Ecuador?

Sí, la reforma aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional plantea que quienes transporten niños y niñas en vehículos particulares estén obligados a utilizar sistemas de retención infantil homologados.

La propuesta incorpora de manera expresa los sistemas de retención infantil en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Estos incluyen sillas de auto, portabebés y asientos elevadores. Las condiciones de uso, categorías y especificaciones técnicas deberán ser establecidas por la autoridad competente de acuerdo con estándares internacionales.

❓ ¿Cuál es la multa por llevar a un niño sin las medidas de seguridad en un vehículo particular?

Actualmente, el COIP establece una multa del 10 % de un salario básico unificado, equivalente a USD 48,20 en 2026, para el conductor que transporte a niños sin las seguridades correspondientes.

La sanción está contemplada en el artículo 391 del COIP como una contravención de sexta clase. La normativa vigente exige que los menores sean transportados con las medidas de seguridad establecidas en los reglamentos de tránsito, mientras que la reforma busca especificar que estas medidas incluyen sistemas de retención infantil homologados.

❓ ¿Qué cambia con la reforma sobre las sillas de seguridad infantil?

La principal modificación es que la normativa pasaría de referirse de manera general a las “seguridades correspondientes” a establecer expresamente el uso de sistemas de retención infantil homologados para transportar a niños y niñas en vehículos particulares.

Según Andrea Cordero, técnica en Seguridad del Niño Pasajero, la legislación anterior establecía que los menores de 12 años debían viajar en los asientos traseros con las seguridades correspondientes, pero no especificaba cuáles eran. La reforma incorpora el concepto de sistemas de retención infantil y aclara que un cinturón de seguridad por sí solo no constituye uno de estos sistemas.

❓ ¿Cuánto cuesta una silla de seguridad para bebés y niños en Ecuador?

En Ecuador, los precios pueden partir de USD 90 para modelos básicos y superar los USD 400 en opciones con sistemas como ISOFIX o rotación. Los modelos de gama alta pueden llegar a bordear los USD 900.

El precio depende de factores como la marca, características, sistema de instalación y certificación. Andrea Cordero señala que los costos también están condicionados por los tributos aplicados a las importaciones, entre ellos el ad valorem, Fodinfa y el IVA.

❓ ¿Qué tan efectivas son las sillas de seguridad para proteger a los niños en un accidente de tránsito?

Según la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), los sistemas de retención infantil pueden reducir entre 75 % y 80 % el riesgo de fallecimiento y brindar hasta un 90 % de protección frente a lesiones.

La especialista Andrea Cordero explica que estos dispositivos forman parte de los sistemas de seguridad pasiva de un vehículo, junto con elementos como los cinturones de seguridad, airbags y apoyacabezas. En Ecuador, el Anuario Nacional de Seguridad Vial 2024 registró 51 menores de 9 años fallecidos y 344 lesionados por siniestros de tránsito. Hasta agosto de 2026, el Visualizador de Siniestralidad Vial Nacional registra 25 fallecidos menores de 7 años.

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