Leandro Norero grabó video desde la cárcel de Cotopaxi, ¿cómo lo hizo?

En un video,Leandro Norero dijo que tenía buenas relaciones con cabecillas de Los Choneros. Foto: Captura de video

Redacción El Comercio

El presunto narcotraficante y financista de grupos delictivos de Ecuador, Leandro Norero, fue asesinado hace 15 días, según las autoridades carcelarias.

Él y 15 presos más murieron en la masacre carcelaria que se registró el 3 de octubre del 2022, en la cárcel de Cotopaxi.

Casi cuatro meses antes de ser asesinado, Norero apareció en un video hablando desde su celda, en la cárcel de Cotopaxi. Él estaba recluido en ese lugar, pues cumplía una orden de prisión preventiva tras ser procesado por el presunto delito de lavado de activos.

El 17 de octubre del 2022 el asambleísta Fernando Villavicencio hizo público ese video. En las imágenes Norero admitió haber tenido buenas relaciones y diálogos con alias Fito y alias JR, cabecillas de la banda de Los Choneros.

“Yo no soy dueño de cárceles, yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad de Fito, Junior -que hacen una vaina que con ellos no podemos ni vernos- hasta nos hemos reído. No tengo problema con ellos, si hubo un mal entendido, yo creo que todos somos seres humanos (...)”, indicó en el video.

¿Cómo se grabó ese video?

Este martes 18 de octubre del 2022 se confirmó que Claudia Garzón visitó a Norero en la cárcel y fue quien grabó ese video.

Garzón era representante de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. El Ejecutivo conformó esa comisión en diciembre del 2021, como una respuesta ante la crisis penitenciaria y las masacres carcelarias.

Durante seis meses los miembros esa agrupación visitaron las cárceles del país y conversaron con los privados de libertad, incluyendo a los cabecillas de organizaciones delictivas. La Comisión de Pacificación terminó oficialmente su gestión el pasado 16 de junio.

Precisamente, el video de Norero lo grabó Garzón el 7 de junio del 2022. Ella indicó a EL COMERCIO que las imágenes se filmaron dentro del proceso de pacificación entre los miembros de las bandas delictivas, que están dentro de las cárceles.

“Es un video hecho desde el concepto de humanización y de pacificación. Es un video en el que él muestra su voluntad de paz en Latacunga, de paz con los otros centros. Por eso, en el video él dice que no se está disputando cárceles”, indicó Garzón.

Ella añadió que “esta persona (Norero) quería trabajar en la paz, estaba haciendo un llamado al Director del SNAI diciéndole tiene mi apoyo para que ya no exista más violencia”.

El día de su asesinato

Según las investigaciones, el 3 de octubre, Norero fue emboscado y recibió impactos de arma de fuego. Lo mismo ocurrió con 12 presos que eran hombres de su confianza y que integraban su primer anillo de seguridad.

Al final se desató un enfrentamiento entre privados de libertad, que terminó con la muerte de 16 personas en total.

Las pesquisas señalan que los responsables de matar a Norero también buscaban asesinar a dos de sus familiares, que se encontraban en la cárcel de Cotopaxi. Por lo tanto, a ellos los trasladaron a otros centros penitenciarios.

Norero o alias ‘El Patrón’ fue asesinado el mismo día en el que iba a ser procesado por un nuevo delito. La Fiscalía tenía previsto formularle cargos por presunto financiamiento y organización para la producción y tráfico de drogas.

La audiencia para procesarlo penalmente fue convocada para las 10:30 del 3 de octubre del 2022, en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, en Guayas.

Sin embargo, la audiencia no se desarrolló porque el abogado de Norero no pudo asistir por una situación de salud.

Norero ya enfrentaba el proceso por presunto lavado de activos. A él se lo detuvo en un megaoperativo policial ejecutado el 25 de mayo del 2022. Durante esa intervención, los uniformados decomisaron lingotes de oro, casi USD 7 millones en efectivo y armas.

La Fiscalía explicó que la investigación de esta causa nació por una denuncia reservada presentada en octubre de 2021. La entidad investigadora señalaba que Norero y el resto de los procesados tenían empresas para lavar dinero.

