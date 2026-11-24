Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

La justicia ecuatoriana inició un proceso penal contra tres ciudadanos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada para el tráfico ilícito de migrantes. La resolución judicial se adoptó durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada ante un Juez de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado en la ciudad de Quito.

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Quiénes son los procesados por tráfico ilícito de migrantes y qué medidas recibieron

Tras escuchar los elementos presentados en la diligencia por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, el magistrado acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso distintas medidas cautelares para los involucrados:

Elizabeth Janneth B. P.: recibió orden de prisión preventiva .

recibió orden de . Wilson David A. G.: recibió prohibición de salida del país y presentación periódica.

recibió de salida del país y periódica. Carmen Julia T. J.: recibió prohibición de salida del país y presentación periódica.

La etapa de instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Los tres ciudadanos habían sido capturados previamente durante tres allanamientos ejecutados la noche del 5 de noviembre de 2026 en distintos inmuebles de Cuenca y Azogues.

Cómo operaba la red que ofrecía viajes irregulares a Estados Unidos

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los implicados integrarían una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes que trasladaba de forma irregular a ciudadanos ecuatorianos hacia Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero.

En marzo de 2026, Wilson David A. G. habría captado a tres personas mediante llamadas telefónicas por WhatsApp, ofreciéndoles viajar a Estados Unidos por un valor de 17 000 dólares. Dicho monto incluía los pasajes aéreos, la coordinación de la ruta y el compromiso de devolver el dinero en caso de deportación.

Según las indagaciones, cada integrante cumplía un rol específico: Carmen Julia T. J., quien actuaba como representante de una agencia de viajes, habría gestionado y adquirido los boletos aéreos, mientras que Elizabeth Janneth B. P. habría coordinado la logística para el desplazamiento.

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Qué ocurrió en los dos intentos de viaje y las deportaciones

El primer traslado se registró el 10 de abril de 2026, fecha en la que los tres perjudicados salieron de Ecuador rumbo a Estados Unidos; sin embargo, fueron detenidos durante su tránsito por Honduras y deportados de regreso al país.

Posteriormente, tras realizar una nueva transferencia de 7 500 dólares a una cuenta bancaria a nombre de Elizabeth Janneth B. P., las víctimas salieron otra vez desde Quito el 15 de abril de 2026 con destino a Managua, Nicaragua.

Desde territorio nicaragüense avanzaron por vía terrestre hasta Ciudad Juárez, en México, bajo las instrucciones de Wilson David A. G., recibiendo durante el trayecto documentos de identificación falsos para facilitar su movilización. Finalmente, ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, donde fueron detenidos y deportados a Ecuador el 4 de mayo de 2026.

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Qué pruebas presentó la Fiscalía y qué sanción establece el COIP

Para sustentar el proceso por presunto tráfico ilícito de migrantes, el fiscal del caso presentó versiones, registros de movimientos migratorios que confirman las salidas y deportaciones de las víctimas, documentos incautados en los operativos, así como teléfonos celulares y computadoras que permanecen bajo cadena de custodia de la Policía Judicial.

En el ámbito penal, el delito de tráfico ilícito de migrantes se encuentra tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que contempla una pena privativa de libertad de siete a diez años.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Quiénes fueron procesados por tráfico ilícito de migrantes en este caso y qué medidas recibieron?

Elizabeth Janneth B. P. recibió prisión preventiva, mientras que Wilson David A. G. y Carmen Julia T. J. quedaron con prohibición de salida del país y presentación periódica.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Quiénes son los procesados por tráfico ilícito de migrantes y qué medidas recibieron, un Juez de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado en Quito acogió el pedido de Fiscalía y fijó una instrucción fiscal de noventa días.

❓ ¿Cuánto dinero habría cobrado la presunta red por el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos?

Inicialmente habrían ofrecido el viaje a cambio de 17 000 dólares por persona y posteriormente solicitado una transferencia adicional de 7 500 dólares.

Según se detalla en Cómo operaba la red que ofrecía viajes irregulares a Estados Unidos, el primer pago de 17 000 dólares ofrecido por WhatsApp en marzo de 2026 incluía pasajes aéreos, coordinación de ruta y la supuesta devolución del dinero si ocurría una deportación.

❓ ¿Qué ruta utilizaron las víctimas para intentar llegar a Estados Unidos?

Primero salieron el 10 de abril de 2026 y fueron deportadas desde Honduras; luego viajaron el 15 de abril desde Quito hacia Managua, Nicaragua, y por tierra hasta Ciudad Juárez, México.

Conforme consta en Qué ocurrió en los dos intentos de viaje y las deportaciones, durante el segundo trayecto las víctimas recibieron documentos de identificación falsos, ingresaron irregularmente a Estados Unidos y fueron deportadas a Ecuador el 4 de mayo de 2026.

❓ ¿Dónde y cuándo fueron detenidos los tres sospechosos del caso?

Fueron capturados la noche del 5 de noviembre de 2026 durante tres allanamientos ejecutados en inmuebles de Cuenca y Azogues.

Como se indica en Quiénes son los procesados por tráfico ilícito de migrantes y qué medidas recibieron y Qué pruebas presentó la Fiscalía y qué sanción establece el COIP, en los operativos se incautaron documentos, teléfonos celulares y computadoras que están bajo cadena de custodia de la Policía Judicial.

❓ ¿Cuál es la pena por el delito de tráfico ilícito de migrantes en Ecuador?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona este delito con una pena privativa de libertad de siete a diez años.

Bajo la sección Qué pruebas presentó la Fiscalía y qué sanción establece el COIP, se precisa que esta infracción está tipificada en el artículo 213 del COIP, cuerpo legal aplicado dentro del proceso judicial sustanciado en Quito.

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