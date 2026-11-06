Acusados de tráfico de migrantes cobraban hasta 20 000 dólares

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Una presunta red que captaba personas para trasladarlas de forma irregular hacia Norteamérica fue desarticulada este 6 de noviembre de 2026 en las provincias de Azuay y Cañar. Tras una serie de allanamientos simultáneos, cuatro ciudadanos ecuatorianos resultaron aprehendidos por su supuesta vinculación con el delito de tráfico de migrantes, luego de detectarse que exigían cuantiosas sumas de dinero a cambio de coordinar peligrosos trayectos clandestinos hacia Estados Unidos.

Allanamiento simultáneo por presunto tráfico de migrantes

El operativo Fénix 0626 intervino varios inmuebles en Cuenca y Azogues.

La operación policial se concentró en las capitales provinciales del austro ecuatoriano bajo la denominación “Fénix 0626”, ejecutada en el marco de la Estrategia Operacional 3D. Las acciones de campo fueron coordinadas por la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia y Tráfico Ilícito de Migrantes (DINAF), a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), junto con la Fiscalía General del Estado y la colaboración de la Embajada de Estados Unidos, logrando la captura de los cuatro sospechosos.

Tarifas y roles en la captación clandestina de viajeros

Los montos requeridos por persona oscilaban entre los 18 000 y 20 000 dólares.

Las investigaciones determinaron que la organización mantenía una estructura con funciones delimitadas entre sus miembros, dedicados a la captación de personas interesadas en migrar, la recaudación de los cobros en efectivo y la planificación de las rutas terrestres y aéreas.

Para acceder a estos desplazamientos con destino a suelo estadounidense, los miembros del grupo exigían pagos que alcanzaban hasta los 20 000 dólares por cada viajero, facilitando el traslado fuera de los canales migratorios oficiales.

Vinculación de una agencia de viajes y carnés adulterados

El establecimiento facilitaba pasajes y documentos para eludir controles sanitarios.

Dentro de las diligencias investigativas se identificó el papel que desempeñaba una agencia de viajes, encargada de gestionar los boletos aéreos hacia países que servían como puntos intermedios y de tránsito en los itinerarios clandestinos.

Durante el allanamiento a este local comercial, los uniformados confiscaron carnés de vacunación contra la fiebre amarilla, los cuales habrían sido utilizados por los implicados para evadir las exigencias sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública durante la salida de los viajeros.

Exposición de menores y evidencias levantadas en la causa

Tres niñas, niños o adolescentes fueron puestos en situación de vulnerabilidad durante los viajes.

Los reportes de los agentes asignados al caso confirmaron que tres niñas, niños o adolescentes fueron expuestos a condiciones de alto riesgo físico en los desplazamientos migratorios coordinados por esta red.

Durante las inspecciones a los inmuebles intervenidos, las unidades especializadas levantaron como indicios cuatro teléfonos celulares, documentos vinculados al presunto delito, los carnés de vacunación y 410 dólares en efectivo, elementos que fueron ingresados en cadena de custodia para sustentar el caso de tráfico de migrantes.

Audiencia de formulación de cargos y situación judicial

Los cuatro aprehendidos quedaron a órdenes de la autoridad competente.

Los cuatro ciudadanos ecuatorianos capturados fueron trasladados para la correspondiente audiencia de formulación de cargos, instancia procesal en la que un juez resolverá las medidas cautelares y definirá su situación jurídica conforme a la normativa legal ecuatoriana. Las autoridades ratificaron el sostenimiento de investigaciones para frenar la vulneración de derechos de las personas en los traslados irregulares transfronterizos.

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