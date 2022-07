Jueza acoge pedido de la defensa del Presidente de la Conaie

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, tras ser declarada fallida la audiencia directa de juz­gamiento. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO

Ana Rosero y Modesto Moreta

El Complejo Judicial de Latacunga amaneció este lunes 4 de julio de 2022 cercado con vallas metálicas. Un fuerte contingente policial también se desplazó al lugar. Hubo uniformados que se apostaron en las puertas de acceso y otros se ubicaron en los pasillos y en la Sala 9 de esa dependencia judicial.

En ese lugar estaba previsto que se desarrollara la audiencia de juicio directo de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como presunto autor del delito de paralización de un servicio público.

El dirigente indígena está procesado por ese ilícito desde el 14 de junio pasado. Ese día, la Policía lo detuvo alrededor de la 01:00. Según las autoridades, Iza y sus seguidores bloquearon la carretera E35 cerca de Pastocalle, en Cotopaxi, durante las movilizaciones en contra del actual Gobierno.

Decenas de personas de varias comunidades de Cotopaxi también llegaron el 4 de julio de 2022 a los exteriores del Com­plejo Judicial de Latacunga, para respaldar a Iza. El representante indígena, en compañía de su abogado, asistió pasadas las 10:40 a la audiencia de juicio directo. A su llegada, algunos comuneros le dieron su respaldo y lanzaron consignas a su favor.

Pero la audiencia no se instaló y fue declarada fallida por la jueza de Latacunga, Paola Bedón.

Razones de la decisión

La magistrada acogió la solicitud de la defensa de Leonidas Iza de consultar a la Corte Constitucional (CC) sobre un pedido para que se extienda por 15 días más la instalación de la audiencia de juicio. El objetivo es “evacuar pedidos de medios probatorios”, indicó la Fiscalía.

Según el abogado de Iza, Carlos Poveda, también se requirió al organismo constitucional que analice la imparcialidad de la jueza Bedón y que determine si no existe “contaminación probatoria”, pues la magistrada que calificó la flagrancia y dirigió la audiencia de formulación de cargos es la misma que presidiría la audiencia de juicio directo.

Ahora, la CC tiene un plazo de 45 días para pronunciarse sobre estos dos pedidos. El abogado del dirigente indicó que aprovechará también esos días para realizar las diligencias y pericias que aún no se han podido practicar por falta de tiempo.

El defensor de Iza aseguró que solicitó a la Fiscalía que se evacuaran algunos elementos de convicción pendientes. “Hay un 80% de los 42 pedidos que no han sido despachados. Igualmente, de Procuraduría General del Estado, de Petroecuador y de la Fiscalía”, mencionó Poveda.

La audiencia de juicio de Iza fue convocada el lunes 4 de julio, es decir, 21 días después de la formulación de cargos. Esto porque la jueza Bedón dispuso que este caso se tramitara bajo procedimiento directo.

El artículo 640 del Código Integral Penal (COIP) establece que “este procedimiento concentra todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia”.

Es decir, en una misma audiencia la Fiscalía realizará la acusación penal y se desarrollará además el juicio donde, presumiblemente, se presentarán tanto las evidencias a favor como en contra. Luego, tras analizar todas las pruebas presentadas, será la magistrada quien decida si sentencia o no a Leonidas Iza.

Solicitud aceptada

La jueza aceptó el lunes 4 de julio otro pedido de la defensa de Iza. Cuando le imputaron penalmente, la magistrada dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva. La primera era la prohibición de salida del país y la segunda era que el dirigente se presentase todos los miércoles y viernes en la Fiscalía de Cotopaxi.

Sin embargo, esta segunda medida se modificó. La jueza dispuso que se presente los viernes, cada 15 días, ante una autoridad judicial.

Anuncio de Iza

Antes de la fallida audiencia de juicio, Leonidas Iza indicó que recurrirá a la justicia internacional, independientemente de la resolución de la magistrada Bedón.

“Vamos a recurrir a instancias internacionales, porque la justicia en el Ecuador está controlada políticamente. Mi detención fue arbitraria, ilegal e ilegítima. Vulneraron todo el debido proceso y las garantías constitucionales”, consideró el titular de la Conaie, en su cuenta de Twitter.

Además, el máximo dirigente de las nacionalidades indígenas aseguró que “no se han probado ni se probarán jamás” las acusaciones en su contra. “Es una mentira lo que me atribuyen, yo no he cometido un delito flagrante”, dijo.