Juez investigado por enriquecimiento ilícito evade captura gracias a filtración de información

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Una filtración anticipada de actuaciones procesales permitió que un juez investigado por enriquecimiento ilícito, exintegrante de la Unidad contra la Corrupción y el Crimen Organizado y actual juez penal identificado en el expediente como Renán A., eludiera un operativo de allanamiento y detención en su vivienda en Quito durante la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026. La causa corresponde a una investigación previa abierta bajo el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, informó en rueda de prensa sobre las diligencias ejecutadas, advirtiendo que la fuga de datos confidenciales afectó directamente la captura del sospechoso y dificultó asegurar indicios materiales oportunos.

La alerta previa al juez investigado por enriquecimiento ilícito

Las pericias y seguimientos policiales determinaron que el juez investigado por enriquecimiento ilícito coordinó su salida con anticipación, previo a la llegada de las unidades de intervención. De acuerdo con lo explicado por el Dr. Jaramillo, los agentes técnicos constataron que el juez apagó su teléfono celular a las 21:40 del lunes, estableciendo un lapso de dos horas previas antes de dejar el predio.

Posteriormente, las grabaciones de las cámaras de seguridad del condominio o urbanización intervenida confirmaron que el magistrado abandonó las instalaciones apenas diez minutos antes de que la Sala Especializada en Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha emitiera la providencia que autorizaba su aprehensión formal. Cuando los equipos policiales arribaron hacia las 02:00 de este martes, ya se había ido.

Consecuencias de la fuga de datos reservados

El titular de la Fiscalía Provincial de Pichincha sostuvo que la filtración de información reservada compromete gravemente la recolección de elementos probatorios de convicción y entorpece las actuaciones investigativas del Ministerio Público. Jaramillo remarcó que las órdenes para las incursiones nocturnas se tramitaron siguiendo el procedimiento legal exigido por el ordenamiento penal.

Asimismo, la autoridad enfatizó que la institución no podrá realizar un trabajo efectivo mientras persistan conductas que vulneren la reserva sumarial y favorezcan la impunidad. Por esta razón, anunció la apertura de una investigación complementaria orientada a esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de alertar al funcionario indagado.

Requerimiento de audiencia para cargos penales

Pese a que el operativo no concluyó con la captura del investigado en su lugar de residencia, las acciones procesales continuarán en los tribunales correspondientes. Jaramillo ratificó que la Fiscalía solicitó formalmente a la autoridad jurisdiccional competente la fijación de día y hora para llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Renán A.

En dicha comparecencia judicial se dará inicio formal a la etapa de instrucción fiscal bajo el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, instancia en la que se presentarán los indicios acumulados en la etapa investigativa previa.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo logró el juez investigado por enriquecimiento ilícito evadir su captura?

Apagó su celular a las 21:40 y abandonó su domicilio diez minutos antes de que se emitiera la orden judicial de detención.

El fiscal provincial Darwin Jaramillo confirmó mediante cámaras del condominio que una filtración alertó al juez Renán A. previo a la llegada policial a las 02:00.

❓ ¿Qué cargo desempeñaba Renán A. y qué delito se investiga en su contra?

Es actual juez penal, exjuez de la desaparecida Unidad contra la Corrupción, e investigado por presunto enriquecimiento ilícito bajo el artículo 279 del COIP.

La causa corresponde a una investigación previa formalmente abierta en la Fiscalía Provincial de Pichincha para recopilar elementos patrimoniales.

❓ ¿Qué sala judicial debía emitir la providencia de detención contra el magistrado?

La Sala Especializada en Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha.

El Ministerio Público solicitó formalmente ante dicha instancia las órdenes de allanamiento y aprehensión con fines de formulación de cargos.

❓ ¿Qué acciones tomará la Fiscalía frente a la fuga de información reservada?

Iniciará una investigación complementaria para sancionar a los responsables de la filtración.

La autoridad judicial advirtió que la divulgación anticipada entorpece la labor de los peritos y debilita el combate contra la impunidad.

❓ ¿Qué diligencia judicial solicitó el Ministerio Público tras el operativo fallido?

El señalamiento de día y hora para la audiencia de formulación de cargos.

Pese a no concretar la captura domiciliaria, la Fiscalía formalizó el pedido para abrir la instrucción procesal en contra de Renán A.

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