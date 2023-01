Juan Carlos Holguín niega reunión con Danilo Carrera

Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado sobre una presunta reunión con Danilo Carrera y Rubén Cherres, supuestos involucrados en el caso Encuentro. Foto: Twitter

Redacción Elcomercio.com

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Juan Carlos Holguín, se pronunció este lunes 23 de enero de 2023 sobre un audio expuesto en un medio de comunicación, sobre el caso Encuentro.

En el audio publicado por el medio digital La Posta, se registra un supuesto diálogo entre Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y se refieren sobre la carpeta de una persona para el cargo de Ministro.

“¿Qué pasó que no me mandaste el currículum?”, dice Cherres e insiste que no tiene el documento en sus manos para una supuesta reunión que mantendrá en menos de una hora.

Luego señala “ya tengo el nombre yo. Ese va de Ministro. Ya tengo el nombre confirmado, no te preocupes”, dice Cherres a Carrera.

En medio de la conversación, Cherres le indica a Carrera que a su retorno se reunirán con Juan Carlos Holguín.

Ante esta información, Holguín emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que desmiente conocer a Rubén Cherres y haber mantenido reunión alguna con el cuñado del presidente Guillermo Lasso.

En el documento, el Ministro aseguró que coincidió con Danilo Carrera en dos viajes internacionales de delegaciones externas y que fue parte de una reunión por un tema de ajedrez en el que fue parte del presidente Lasso.

