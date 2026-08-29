¿De qué se acusa a José Serrano en Ecuador tras su deportación de EE. UU.?

El exministro del Interior José Serrano llegó deportado a Ecuador desde Estados Unidos el 28 de agosto de 2026.

Tras su arribo a Guayaquil, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, para cumplir una orden de prisión preventiva dictada dentro del caso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, reportaron medios locales.

Si deseas conocer los detalles sobre las primeras imágenes difundidas de su ingreso al centro penitenciario, puedes leer Noboa muestra a José Serrano en la cárcel El Encuentro.

¿Cuál es el proceso principal contra José Serrano en Ecuador?

La Fiscalía investiga a José Serrano como presunto autor mediato del magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

La hipótesis sostiene que el exfuncionario habría actuado como un presunto nexo logístico y de seguimiento en la planificación del crimen.

Al estar en el país, la justicia puede avanzar hacia el juicio, pues la ley prohíbe juzgar el delito de asesinato en ausencia.

Investigaciones por secuestro, cobro de diezmos y tentativa de asesinato

José Serrano también registra una denuncia por su supuesta participación en el secuestro de Fernando Balda en Colombia en 2012.

Además, un exasesor lo señaló en 2019 por el supuesto cobro de diezmos en el Ministerio del Interior.

En 2023, el abogado Luigi García presentó una acusación en su contra por supuesta tentativa de asesinato.

Indagaciones por tráfico de influencias y difusión de información reservada

La Fiscalía mantiene abierta una investigación previa por supuesta difusión de información reservada relacionada con el asesinato del fiscal César Suárez.

Asimismo, existe un expediente por supuesto tráfico de influencias y cohecho derivado de declaraciones en el juicio al excontralor Carlos Pólit en Estados Unidos.

¿Qué sigue en el proceso judicial tras su reclusión?

Un juez de Pichincha debe resolver si llama a juicio a José Serrano y a otros procesados por el caso Villavicencio, mientras la defensa mantiene el derecho a defenderse en cada expediente.

Para entender el impacto político de este acontecimiento, te sugerimos revisar las reacciones políticas y familiares tras la llegada de José Serrano a Ecuador.

Deportación José Serrano; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es José Serrano y qué cargos tuvo en Ecuador? José Serrano Salgado es un abogado y político cuencano que fue ministro del Interior y presidente de la Asamblea Nacional en el gobierno de Rafael Correa. Durante su gestión (2007–2017) se consolidó como uno de los funcionarios más cercanos al expresidente y manejó carteras clave de seguridad y trabajo. ❓ ¿Por qué fue deportado José Serrano desde Estados Unidos? Fue deportado porque las autoridades migratorias de EE. UU. confirmaron que era buscado por Interpol y enfrentaba cargos penales en Ecuador. Serrano había permanecido más de cinco años en EE. UU. tras llegar con visa de turismo en 2021 y solicitar asilo político.

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