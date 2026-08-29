Daniel Noboa muestra las primeras imágenes de José Serrano en el Encuentro y escribe “Hecho”

El exministro del Interior José Serrano apareció rapado y con uniforme de privado de libertad dentro de la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena.

La imagen fue difundida este sábado 29 de agosto de 2026 por el presidente Daniel Noboa, quien acompañó su publicación en X con una sola palabra: “Hecho”.

Serrano llegó a Ecuador tras su deportación desde Estados Unidos y mantiene una orden de prisión preventiva dentro de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.

La fotografía confirma el ingreso de Serrano al centro penitenciario después de su llegada al país la noche del viernes 28 de agosto. La aeronave que lo trasladó desde Estados Unidos aterrizó aproximadamente a las 23:10 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Pasada la 01:10 de este sábado salió de la terminal aérea con dirección a la prisión ubicada en Santa Elena.

Serrano aparece rapado en el Encuentro tras deportación

La publicación de Noboa muestra a José Serrano ya dentro del Encuentro y con la cabeza rapada, una apariencia distinta a la observada horas antes en las imágenes de su traslado desde Estados Unidos. El Presidente se limitó a escribir “Hecho” junto a la fotografía.

Horas antes, el mandatario había publicado otras imágenes en las que el exministro aparecía esposado, con cadenas en los tobillos y custodiado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). En esa publicación, Noboa escribió: “Lo dijimos, lo cumplimos” y calificó a Serrano como nuevo “huésped” del Encuentro.

El retorno del exfuncionario se produjo mediante una deportación ejecutada por las autoridades estadounidenses y no a través de una extradición judicial. Serrano permanecía bajo custodia migratoria en ese país desde agosto de 2025.

En mayo de 2026, una jueza había rechazado su solicitud de asilo, aunque le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura, lo que en ese momento impedía su envío a Ecuador. Las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente qué decisión posterior permitió concretar su deportación.

La prisión preventiva que llevó a Serrano hasta el Encuentro

El ingreso a el Encuentro permite ejecutar la prisión preventiva que pesa contra José Serrano dentro del caso Magnicidio FV, en el que la Fiscalía General del Estado investiga la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, después de un mitin político en Quito.

Como publicó este Medio el 29 de junio de 2026, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación presentada por la defensa de Serrano y mantuvo vigente la prisión preventiva. El tribunal consideró que la medida cumplía los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

La Fiscalía acusa a Serrano junto con Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Esteban Aguilar. Según el dictamen acusatorio, los procesados habrían tenido diferentes funciones en la planificación, financiamiento, coordinación y ejecución del crimen.

En el caso específico del exministro, la tesis de la Fiscalía sostiene que presuntamente habría aportado recursos y facilitado información relacionada con los desplazamientos y el esquema de seguridad de Villavicencio. La defensa de Serrano rechaza esas acusaciones, cuestiona los testimonios presentados dentro del proceso y ha solicitado su sobreseimiento.

Preguntas frecuentes sobre José Serrano y su ingreso a El Encuentro:

❓ ¿Dónde está José Serrano después de su regreso a Ecuador? El exministro del Interior ingresó a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.

El presidente Daniel Noboa difundió este 29 de agosto de 2026 una fotografía en la que Serrano aparece dentro del centro penitenciario, rapado y con uniforme de privado de libertad. El mandatario acompañó la imagen con la palabra “Hecho”. ❓ ¿José Serrano fue extraditado desde Estados Unidos? No. Su regreso a Ecuador se produjo mediante una deportación.

Serrano permanecía bajo custodia migratoria estadounidense desde agosto de 2025. Su traslado no respondió a un procedimiento de extradición judicial. Las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente qué decisión posterior permitió ejecutar su deportación. ❓ ¿Por qué José Serrano fue trasladado a El Encuentro? Porque mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó en junio de 2026 la apelación de su defensa y mantuvo vigente la medida cautelar. Su llegada a Ecuador permitió ejecutar esa orden. ❓ ¿De qué acusa la Fiscalía a José Serrano en el caso Villavicencio? La Fiscalía lo procesa dentro de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Según la tesis fiscal, Serrano presuntamente habría aportado recursos y facilitado información sobre los desplazamientos y el esquema de seguridad de Villavicencio. La defensa rechaza estas acusaciones, cuestiona los testimonios incorporados al proceso y ha solicitado su sobreseimiento. ❓ ¿José Serrano ya fue condenado por el asesinato de Fernando Villavicencio? No. La prisión preventiva no equivale a una sentencia condenatoria.

Serrano se encuentra procesado dentro del caso Magnicidio FV y la Fiscalía mantiene una acusación en su contra. Su responsabilidad deberá ser determinada judicialmente conforme avance el proceso.

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