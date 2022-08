SNAI detecta inconsistencias en la boleta de excarcelación de Jorge Glas

Sobre Glas pesan dos condenas de ocho años y una de seis años de cárcel, por tres diferentes tramas de corrupción. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Ana Rosero

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) aseguró que en las boletas de excarcelación emitidas por el juez Banny Molina a favor del exvicepresidente Jorge Glas, Daniel Salcedo y una persona más se evidencian “varias inconsistencias”. Por lo que, se ha presentado un incidente de cumplimiento ante el Consejo de la Judicatura.

“En un hecho que causa extrañeza, con fecha 08 de agosto de 2022, se emite una nueva boleta de excarcelación a favor de Jorge Glas cuyo formato, sellos y demás características propias del documento, difieren completamente del documento inicialmente emitido por el juzgador”, indicó el SNAI.

Además, esa entidad señaló que según establece el artículo 21 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para dar cumplimiento de manera íntegra a lo dispuesto por el juez, “se ha solicitado el pronunciamiento sobre la validez de dichas boletas de excarcelación en razón de las inconsistencias evidenciadas y se emitan los lineamientos bajo los cuales esta Institución deberá actuar”.

En cambio, la defensa del exvicepresidente Jorge Glas está a la espera de que se haga efectiva la boleta de excarcelación de su cliente. El 8 de agosto del 2022 se conoció que un juez de Portoviejo le otorgó un hábeas corpus y dispuso su libertad.

Hasta la tarde de este martes 9 de agosto del 2022 aún no salía de la Cárcel 4 de Quito, donde está recluido. Él cumple dos sentencias ejecutorias por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht y cohecho en el caso Sobornos. También tiene una tercera condena por peculado en el caso Singue, pero ese caso está en apelación.

“La boleta debió haberse ejecutado, pero se están generando trabas y hasta el momento no han acatado la orden judicial”, indicó Edison Loaiza, abogado de Glas.

Ese defensor dijo que si no se acata la boleta de excarcelación recurrirán a lo establecido en el artículo 45, numeral 4, del Ley de Garantías Jurisdiccionales.

En esa normativa se establece que un juez puede adoptar todas las medidas que considere necesarias para garantizar la libertad y la integridad de la persona privada de libertad, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional.

El 8 de agosto del 2022, el presidente Guillermo Lasso anunció que las instituciones del Estado no "tomarán ninguna decisión de excarcelación” de Jorge Glas y Salcedo. Según el Primer Mandatario, si se permite su salida de la cárcel se atentaría “contra el ordenamiento jurídico y contribuiría a la anarquía judicial".

Sin embargo, el abogado dice que el Ejecutivo no puede interferir en la Función Judicial. Y que se debe acatar la orden de libertad que dio el juez

¿Qué pasará cuando Glas salga de la cárcel?

El otro abogado de Glas, Arturo Escala, dijo que el juez de Portoviejo ordenó la libertad de su cliente y no dispuso ninguna medida alternativa a la prisión. Es decir Glas no tiene que presentarse periódicamente ante una autoridad judicial, ni usar grillete y tampoco tiene prohibición de salida del país.

Según el defensor, el objetivo de salir de la cárcel es que Glas pueda tratarse sus problemas de salud físicos y mentales

Sin embargo, independientemente de que salga de la cárcel, la condición de Glas aún seguiría siendo la de un sentenciado. Por lo tanto aún no recuperaría sus derechos políticos y no podría participar en ningún cargo de elección popular, hasta que terminen sus sentencias.

Sobre él pesan dos condenas de ocho años y una de seis años de cárcel, por tres diferentes tramas de corrupción.

Reacción de expertos

El constitucionalista André Benavides considera que la boleta de excarcelación no debe efectivizarse, pues existen vicios y posibles irregularidades en el otorgamiento del hábeas corpus y en la orden de libertad

El juez que otorgó la libertad actuó sin jurisdicción, es decir estaba inhabilitado para actuar, porque en su contra pesa un llamamiento a juicio por el presunto delito de prevaricato. Según Benavides, el magistrado no tenía potestad para emitir una resolución.

Para el constitucionalista, el SNAI no debería acatar la disposición del juez, pues carece de validez y es ilegítima.

Lo mismo considera el penalista Mauricio Pacheco. Él explica que el juez que otorgó este hábeas corpus no tenía competencia. Él explica que un juez de Quito debía decidir si otorga o no una acción constitucional y no uno de Portoviejo, pues Glas está detenido en la capital.