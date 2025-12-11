John Reimberg destaca cooperación con EE.UU. tras recompensa por cabecilla de Los Choneros

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

John Reimberg resaltó este jueves 11 de diciembre de 2025 la cooperación con Estados Unidos después de que ese país anunciara una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita capturar a Francisco Bermúdez Cagua, alias ‘Churrón‘, uno de los cabecillas de Los Choneros.

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John Reimberg recalca los acuerdos con Estados Unidos que ofrece recompensa por alias ‘Churrón’ de Los Choneros

El ministro del Interior, John Reimberg, reaccionó de inmediato al anuncio. En su cuenta de X afirmó que los acuerdos bilaterales en materia de seguridad se traducen en acciones concretas. Sostuvo que la decisión de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley confirma esa línea de trabajo.

NUESTROS ACUERDOS NO SON SOLO FIRMAS, SINO ACTOS CONCRETOS.



A través del programa de recompensas de Estados Unidos, Francisco Bermúdez Cagua, se obtuvo hasta USD 5 millones por quien proporcione información para la captura de alias “Churón”, cabecilla de Los Choneros.



Que… — John Reimberg (@JohnReimberg) December 11, 2025

Reimberg aseguró que no existe refugio posible para los líderes criminales. Indicó que serán localizados, detenidos y encarcelados sin importar dónde intenten ocultarse. Después de su mensaje, la cuenta oficial del Plan de Recompensas de Ecuador difundió un cartel con la imagen de ‘Churrón’ y los detalles del ofrecimiento económico.

Washington incorpora a ‘Churrón’ de Los Choneros a su lista de objetivos prioritarios

El Departamento de Estado explicó que Bermúdez Cagua es el primer integrante de Los Choneros incluido en el programa de recompensas por información sobre narcóticos. Recordó que la justicia estadounidense lo acusa de conspiración para importar y distribuir cocaína, además de posesión de armas para facilitar el narcotráfico.

Según el comunicado, estos cargos se relacionan con las actividades que Churrón habría coordinado junto al máximo líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y con Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, señalado como uno de sus hombres de confianza.

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Fito fue recapturado en junio y extraditado en julio para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Topo permanece detenido en Ecuador desde septiembre de este año.

Estados Unidos mantiene presión contra Los Choneros desde 2024

Washington intensificó su ofensiva contra la organización ecuatoriana durante 2024. En septiembre, la Administración de Donald Trump declaró a Los Choneros como grupo terrorista y aplicó sanciones económicas tanto a la estructura como a Fito.

El Departamento de Estado sostiene que la banda mantiene vínculos con el Cartel de Sinaloa y controla rutas claves para el tráfico de cocaína.

En paralelo, Ecuador tomó decisiones internas. En 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” para enfrentar a organizaciones como Los Choneros, considerados los más antiguos del país. Esa declaratoria permitió clasificarlos como grupos terroristas dentro del territorio ecuatoriano.

Con información de EFE

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