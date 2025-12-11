La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves 11 de diciembre una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita detener o lograr la condena de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias ‘El Churrón’. El gobierno estadounidense incluyó al dirigente de Los Choneros en el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP).

Bermúdez Cagua se convirtió en el primer integrante de Los Choneros que aparece en la lista de objetivos del NRP. Las autoridades estadounidenses lo identifican como un actor central en las decisiones sobre el tráfico de drogas y armas de esa organización criminal. Mientras tanto, mantiene su condición de prófugo, aunque dos líderes de la misma banda ya están bajo custodia.

Acusaciones y vínculos criminales

El Departamento de Estado recordó que el 27 de junio de 2025, una Corte del Distrito Este de Nueva York acusó a Bermúdez Cagua de conspirar para importar y distribuir cocaína. También enfrenta cargos por poseer armas de fuego para facilitar sus actividades de narcotráfico. Ese mismo día, la Fiscalía estadounidense también procesó a otros dos líderes de Los Choneros: Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, y José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. Ambos permanecen detenidos, mientras que ‘El Churrón’ logró evadir la acción judicial.

Los Choneros operan como una de las estructuras criminales más violentas del Ecuador. La organización mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína en territorio ecuatoriano. El 5 de septiembre de 2025, el secretario de Estado Rubio los clasificó como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). En enero de 2024, el Gobierno de Ecuador también los declaró una organización terrorista.

Sanciones y canales para aportar información

La recompensa anunciada por Estados Unidos complementa la sanción que la OFAC, del Departamento del Tesoro, aplicó a Los Choneros el 7 de febrero de 2024. El anuncio se coordinó con el Gobierno de Ecuador para reforzar la presión internacional contra la estructura delictiva.

El NRP autorizó la oferta económica para respaldar a las fuerzas del orden en su objetivo de desarticular redes de narcotráfico a escala global y llevar a los prófugos ante la justicia. La información sobre ‘El Churrón’ puede remitirse a la DEA a través del número +593 988292235, disponible para llamadas, mensajes de texto, WhatsApp y Signal. En Ecuador, también funciona la línea 131 del Plan de Recompensas, así como los correos ecuadortips@dea.gov e informa@recompensas131.org.

Las autoridades garantizan la absoluta confidencialidad de todas las identidades. Además, advierten que los funcionarios y empleados del Estado no califican para recibir recompensas.

No drugs on our streets. No cartels in our neighborhoods. In partnership with Ecuador, we are offering a reward offer of up to $5 million for info leading to the arrest and/or conviction of Los Choneros leader Francisco Manuel Bermúdez Cagua, also known as “Churrón.” Send tips to… pic.twitter.com/WfmOWD8JPr — US Dept of State INL (@StateINL) December 11, 2025

