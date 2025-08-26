Quienes pasaron la tarde del lunes 25 de agosto de 2025 por la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito, se toparon con un hecho poco usual: grandes pancartas con las recompensas ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su régimen.

Las gigantografías fueron colgadas en un puente peatonal de este concurrido sector financiero y comercial de la capital.

Las imágenes reproducían los afiches oficiales de la administración de Donald Trump. Allí se detallaba la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, 25 millones por el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y 15 millones por Vladimir Padrino López, jefe del Ejército venezolano.

Mensajes de colectivos y protesta de migrantes contra Nicolás Maduro

Junto a los afiches se exhibió otra pancarta atribuida al colectivo Voluntad Popular Internacional. En ella se leía: “Miles de venezolanos, en estos momentos, están presos y siendo torturados por el régimen de Nicolás Maduro. ¡No están solos! ¡Venezuela, seguimos contigo!”.

Al pie del puente, un grupo de ciudadanos venezolanos se concentró con un parlante para lanzar consignas contra el gobierno de Maduro. La protesta fue breve, pero llamó la atención de transeúntes y clientes de los centros comerciales y bancos de la zona.

Contexto internacional

La aparición de estas gigantografías coincide con el aumento de la tensión en Venezuela, luego de que Donald Trump anunciara el despliegue de tres buques y más de cuatro mil soldados en aguas cercanas al país como parte de su estrategia contra el narcotráfico.

Washington vincula al llamado Cartel de los Soles con actividades ilícitas y señala a Nicolás Maduro como su cabecilla. En este marco, Estados Unidos duplicó la recompensa por su captura a mediados de agosto de 2025.

Pancartas que no permanecieron

Aunque las imágenes circularon ampliamente en redes sociales durante el lunes, este martes 26 de agosto no estaban en el puente peatonal de la avenida Naciones Unidas.

Avenida Naciones Unidas, Quito, martes 26 de agosto de 2025. Las pancartas con la recompensa ofrecida por EE. UU. contra Nicolás Maduro ya habían sido retiradas. Foto: EL COMERCIO

Su retiro fue rápido, pero el impacto de su presencia y la protesta asociada quedó registrado en fotografías y videos que circularon en medios y plataformas digitales.

