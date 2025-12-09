El ministro del Interior, John Reimberg, compartió en redes sociales una nueva foto de la Cárcel del Encuentro, esta vez de una celda, este martes 9 de diciembre de 2025.

Más noticias

Reimberg difunde foto de una celda

El Ministro del Interior compartió en sus redes sociales otra foto de la nueva Cárcel del Encuentro en la que se ve una de las celdas. Se puede ver las paredes y las camas detrás de un cristal.

Además, escribió: “Nuevamente, foto mata cuento. La imagen a la que se refieren no es una celda; ésta lo es. Como pueden ver, no hay tal enchufe. Seguimos trabajando”.

Esto en referencia a críticas en redes sociales debido a que en fotos anteriores compartidas con los presos que fueron trasladados a la nueva cárcel se puede ver interruptores de luz, los cuales fueron cuestionados por la suposición de que serían usados para cargar celulares.

En las nuevas fotos, Reimberg aclara que en las celdas no existen enchufes.

Nuevamente, foto mata cuento. La imagen a la que se refieren no es una celda; ésta lo es. Como pueden ver, no hay tal enchufe. Seguimos trabajando. https://t.co/VJydZ90QjV pic.twitter.com/4NGN0FuitO — John Reimberg (@JohnReimberg) December 9, 2025

Reimberg compartió la primera foto de la Cárcel del Encuentro

John Reimberg publicó esta mañana la primera foto de la cárcel desde que está ya operativa y con cientos de reos albergados en su interior.

Esta ocurre después de que el Gobierno afrontara críticas por trasladar a los reos cuando aún la cárcel no estaba terminada en su totalidad.

El 12 de noviembre, el presidente Daniel Noboa reconoció que la construcción del centro de privación de la libertad tenía un avance aproximado del 35% al 40%, cuando se trasladó a los primeros prisioneros.

Noboa dijo que se esperaba que en dos semanas estuviera al 80% de avance y se finalizara la construcción del último pabellón en un mes.

Además, corrió un rumor de que hubo una fuga de presos de la Cárcel del Encuentro que fue desmentida por el SNAI, que señaló que esa versión no era cierta y que los protocolos de máxima seguridad y control se encontraban activos y son novedad.

Desde que la Cárcel se inauguró, no se ha permitido el ingreso de la prensa ni se ha difundido fotos de las instalaciones del centro carcelario.

Así, el ministro Reimberg difundió la foto de la Cárcel del Encuentro con el mensaje: “Foto mata cuento. Tengan”.

Te recomendamos