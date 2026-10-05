Jipson Peñafiel, nexo de mafia albanesa, huyó del Hospital Monte Sinaí

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una nueva vulneración a los protocolos de seguridad en el sistema de salud pública encendió las alertas en el noroeste de Guayaquil. Al mediodía de este domingo 4 de octubre de 2026, un privado de libertad de alto perfil, relacionado con la mafia albanesa, burló las seguridades y abandonó a pie las instalaciones del Hospital Monte Sinaí, situado en el distrito Nueva Prosperina, una de las zonas con mayores índices de violencia en el territorio nacional.

Fuga del nexo con la mafia albanesa por la garita principal del Hospital Monte Sinaí

El interno evadido fue identificado como Jipson José Peñafiel Magallanes, de 30 años, quien se encontraba asilado en la casa de salud desde el 1 de octubre tras presentar un diagnóstico médico de enfermedad cerebrovascular.

Alrededor de las 12:55, el recluso cruzó la puerta principal del centro asistencial sin experimentar obstáculos. De acuerdo con los reportes oficiales, su resguardo no dependía de la Policía Nacional sino de un custodio penitenciario del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), quien no se hallaba en la habitación al momento del escape ni emitió la alerta correspondiente.

La ausencia del procesado solo se constató horas después, cuando el personal de enfermería realizaba una ronda de medicación.

Complicidad bajo investigación y puesto policial desolado

Tras la evasión, el comandante policial de la Zona 8, Juan Carlos Soria, confirmó que el agente penitenciario a cargo ya fue individualizado para determinar responsabilidades administrativas y penales frente a una presunta complicidad.

A las fallas internas se sumó que el Centro de Apoyo Policial situado junto al Hospital Monte Sinaí —edificado en junio de 2024 para blindar el perímetro— permanecía vacío durante la mañana de este lunes 5 de octubre.

La evasión de Peñafiel profundiza la preocupación institucional en este sanatorio, donde desde 2024 se contabilizan al menos seis fugas de presos, entre ellos el caso de Francisco Bermúdez Cagua, alias ‘Churrón’, quien escapó en mayo de 2024 y fue recapturado recién en julio de 2026.

El rol del procesado en la mafia albanesa y la operación Bremen

La Fiscalía General del Estado ubica a Peñafiel como uno de los coordinadores operativos de una red transnacional de narcotráfico articulada con la mafia albanesa y el grupo delictivo local Los Lagartos.

Su captura se produjo hace siete meses, el 12 de marzo de 2026, durante la ejecución del operativo internacional ‘Bremen’, producto de 20 meses de pesquisas conjuntas entre la Policía de Ecuador, agencias de seguridad europeas y la Real Policía Montada de Canadá.

Dicha redada abarcó 20 allanamientos en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Chimborazo, dejando más de una veintena de detenidos, cinco vehículos de alta gama confiscados y un perjuicio a las finanzas ilegales superior a los 68 millones de dólares.

Rutas marítimas de cocaína y operativo de recaptura

Las indagaciones judiciales establecieron que la organización utilizaba empresas fachada de exportación de banano y transporte de concentrado de oro para contaminar contenedores que zarpaban desde las terminales marítimas de Guayaquil y Posorja.

Los cargamentos, que superaban las dos toneladas de cocaína, tenían escalas en el Puerto de Montreal en Canadá antes de distribuirse hacia Países Bajos y Rusia. Tras el escape registrado en el Hospital Monte Sinaí, la Policía Nacional activó un despliegue de búsqueda a escala nacional, monitoreo en redes sociales y habilitó la línea 1800 DELITO (335486) con absoluta reserva de identidad para recabar datos que permitan su recaptura.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo se produjo la fuga de Jipson Peñafiel del Hospital Monte Sinaí?

Salió caminando sin impedimentos por la puerta y garita principal del centro médico.

La evasión ocurrió a las 12:55 del domingo 4 de octubre mientras estaba internado por una afección cerebrovascular, aprovechando que el custodio del SNAI no se encontraba en la habitación.

❓ ¿Qué nexos delictivos se le atribuyen al recluso evadido?

Es señalado por Fiscalía como presunto coordinador de una red narcodelictiva ligada a la mafia albanesa y a Los Lagartos.

Fue aprehendido en marzo de 2026 en el operativo ‘Bremen’, investigado por contaminar contenedores de banano y oro con cocaína hacia Canadá, Países Bajos y Rusia.

❓ ¿Cuántos privados de libertad se han escapado de esta casa de salud?

Al menos seis reclusos han evadido la seguridad del Hospital Monte Sinaí desde 2024.

Entre los antecedentes consta la fuga de Francisco Bermúdez Cagua, alias ‘Churrón’, en mayo de 2024, quien permaneció en la clandestinidad hasta ser recapturado en julio de 2026.

❓ ¿Qué acciones tomó la Policía para recapturar a Jipson Peñafiel?

Desplegó operativos zonales, rastreo digital y habilitó la línea confidencial 1800 DELITO (335486).

Las autoridades policiales de la Zona 8 también abrieron una investigación penal sobre el agente penitenciario asignado a su custodia por presunta complicidad.

❓ ¿En qué consistió la operación ‘Bremen’ donde fue capturado Peñafiel?

En una investigación internacional de 20 meses que desarticuló una red de tráfico marítimo de drogas.

El operativo contó con la cooperación de la Real Policía Montada de Canadá y agencias europeas, incautando 2,5 toneladas de cocaína tras 20 allanamientos en cinco provincias.

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