Min. Interior analiza llegar a casación o pedir indulto para policía Santiago Olmedo

La sentencia contra el policía Santiago Olmedo fue aumentada a 13 años, luego de que la Fiscalía elevar la pena. Foto: Captura de pantalla

Daniel Romero (I)

El Ministerio del Interior analiza qué acciones se tomarán, tras la sentencia contra el policía Santiago Olmedo. La mañana de este viernes 26 de agosto del 2022, el ministro Patricio Carrillo dijo que discuten sobre si llegar hasta casación o pedir el indulto presidencial.

El Secretario de Estado recordó que la alternativa del indulto fue anunciada desde el inicio de este caso por el mismo presidente Guillermo Lasso. Estas declaraciones las ofreció después de conocerse que el uniformado fue sentenciado a 13 años de cárcel.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, por voto de mayoría, aceptó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado. Así se impuso esa sentencia.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, habla de la sentencia contra el policía Santiago Olmedo. Dice que analizan si llegar a casación en el proceso legal o pedir el indulto presidencial.



Carrillo dijo que Olmedo aún está en servicio activo. Agregó que harán todo lo posible para que no pierda su carrera. El Ministerio del Interior maneja la alternativa de convertirlo en instructor.

La actuación por la que sentencian a Olmedo

El hecho por el cual fue juzgado ocurrió el 11 de julio de 2021. Olmedo observó a tres sospechosos cuando asaltaban con un arma blanca a un adolescente que transitaba por una calle de Riobamba.

El policía intervino y disparó a los tres presuntos agresores. Como consecuencia de la acción, dos sospechosos fallecieron, uno en el sitio del robo y otro en un hospital. El tercer cómplice huyó.

El ministro Carrillo cuestionó el hecho de que existan sentencias laxas en casos como de narcotráfico, a diferencia de otras, como las de Olmedo, en las que se establece la máxima pena.

"El policía sale todos los días a hacer su trabajo y no a atacar. Si aparecen circunstancias como esta, le corresponde hacer uso progresivo de la fuerza. Ya las características de cada hecho no pueden valorarse ex post únicamente con una pericia que determine el lugar, el número de disparos, la dirección", mencionó.