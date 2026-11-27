Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

El hallazgo de un cargamento masivo de ketamina en Quito impidió que las redes del narcotráfico procesen y distribuyan 5,6 millones de dosis de drogas sintéticas dentro y fuera del país. El decomiso de esta sustancia química de alta pureza, la cual funciona como el ingrediente principal para elaborar el estupefaciente conocido como tusi o cocaína rosada.

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Operativo contra la ketamina en Quito

Las inspecciones se ejecutaron en un depósito aduanero temporal localizado en la parroquia de Tababela, en la vía a Yaruquí, sector correspondiente al distrito Tumbaco. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNA) y de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNSQ) intervinieron el recinto tras recopilar información reservada y ejecutar tareas previas de inteligencia junto a otros organismos estatales de control.

Dos inspecciones en el depósito aduanero

La primera intervención en el recinto de almacenamiento aduanero ocurrió el lunes 23 de noviembre de 2026. Durante la revisión de las instalaciones, los uniformados ubicaron e incautaron un lote inicial de 1 450 kilogramos de la sustancia fiscalizada. Posteriormente, las coordinaciones interinstitucionales permitieron realizar una segunda inspección en el mismo depósito, donde se localizaron otros 1 350 kilogramos de ketamina en Quito.

INCAUTAMOS MÁS DE 5 MILLONES DE DOSIS DE KETAMINA EN QUITO



La #PolicíaEcuador incautó 2.800 kg de ketamina en el interior de un depósito aduanero temporal en Tababela, vía a Yaruquí.

En total, se realizaron dos intervenciones que permitieron identificar y decomisar 5.600.000… pic.twitter.com/SdfLJv7Fix — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 27, 2026

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Confirmación de alta pureza química

Para determinar la composición exacta del material retenido, los equipos especializados aplicaron las Pruebas de Identificación Preliminar Homologadas (PIPH). Los análisis técnicos confirmaron que la totalidad del cargamento correspondía a ketamina en Quito con un nivel de alta pureza, verificando así el incumplimiento de las normativas vigentes sobre el manejo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

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Impacto en la fabricación de tusi

Al sacar de circulación estas 2,8 toneladas del insumo químico, se frenó el abastecimiento para la elaboración de tusi, evitando que los 5 600 000 dosis lleguen tanto al consumo interno en territorio ecuatoriano como a mercados internacionales.

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