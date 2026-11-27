Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El hallazgo de un cargamento masivo de ketamina en Quito impidió que las redes del narcotráfico procesen y distribuyan 5,6 millones de dosis de drogas sintéticas dentro y fuera del país. El decomiso de esta sustancia química de alta pureza, la cual funciona como el ingrediente principal para elaborar el estupefaciente conocido como tusi o cocaína rosada.
Las inspecciones se ejecutaron en un depósito aduanero temporal localizado en la parroquia de Tababela, en la vía a Yaruquí, sector correspondiente al distrito Tumbaco. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNA) y de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNSQ) intervinieron el recinto tras recopilar información reservada y ejecutar tareas previas de inteligencia junto a otros organismos estatales de control.
La primera intervención en el recinto de almacenamiento aduanero ocurrió el lunes 23 de noviembre de 2026. Durante la revisión de las instalaciones, los uniformados ubicaron e incautaron un lote inicial de 1 450 kilogramos de la sustancia fiscalizada. Posteriormente, las coordinaciones interinstitucionales permitieron realizar una segunda inspección en el mismo depósito, donde se localizaron otros 1 350 kilogramos de ketamina en Quito.
Para determinar la composición exacta del material retenido, los equipos especializados aplicaron las Pruebas de Identificación Preliminar Homologadas (PIPH). Los análisis técnicos confirmaron que la totalidad del cargamento correspondía a ketamina en Quito con un nivel de alta pureza, verificando así el incumplimiento de las normativas vigentes sobre el manejo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Al sacar de circulación estas 2,8 toneladas del insumo químico, se frenó el abastecimiento para la elaboración de tusi, evitando que los 5 600 000 dosis lleguen tanto al consumo interno en territorio ecuatoriano como a mercados internacionales.
Se incautaron exactamente 2.800 kilogramos (2,8 toneladas) de ketamina de alta pureza.
El hallazgo se produjo tras ejecutarse un Operativo contra la ketamina en Quito dentro de un depósito aduanero temporal ubicado en la parroquia de Tababela, vía a Yaruquí. La sustancia fue ubicada en dos momentos distintos dentro del mismo recinto: un primer lote de 1.450 kilogramos localizado el lunes 23 de noviembre de 2026 y un segundo lote de 1.350 kilogramos hallado en una revisión posterior.
Esta sustancia química sirve como el insumo principal para fabricar drogas sintéticas, específicamente la cocaína rosada o «tusi».
Según los reportes de la investigación sobre el Impacto en la fabricación de tusi, el retiro de este cargamento impide que las redes narcodelictivas procesen la sustancia para su distribución. Al bloquear el acceso a esta materia prima de alta pureza, se evitó que el estupefaciente elaborado llegue tanto a consumidores en territorio ecuatoriano como a mercados internacionales.
La incautación evitó la producción y salida al mercado ilícito de 5’600.000 dosis de drogas sintéticas.
El golpe logístico se concretó tras realizar Dos inspecciones en el depósito aduanero del distrito Tumbaco, donde operaban controles de verificación sobre el manejo de sustancias sujetas a fiscalización. Al retirar del circuito ilegal las 2,8 toneladas del químico, se cortó la cadena de suministro necesaria para abastecer de millones de dosis a las estructuras criminales.
La pureza y composición de la sustancia se verificaron mediante Pruebas de Identificación Preliminar Homologadas (PIPH).
Durante las diligencias enfocadas en la Confirmación de alta pureza química, los equipos técnicos de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas sometieron el cargamento retenido a estos análisis especializados. Los resultados confirmaron que el material almacenado en el recinto aduanero correspondía a ketamina de alta pureza sujeta a control estatal.
Las intervenciones se realizaron bajo el Decreto Ejecutivo Nro. 532 de estado de excepción y la Estrategia Operacional 3D.Estas labores forman parte de un Operativo contra la ketamina en Quito desarrollado tras tareas de inteligencia e información reservada en coordinación con organismos de control del Estado. El objetivo de estas verificaciones en depósitos aduaneros, puertos y aeropuertos es desarticular estructuras delictivas, debilitar economías criminales y desorganizar sus redes logísticas.