Hombre pasará 26 años en prisión por femicidio en Cuenca

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Una resolución judicial impuso la máxima condena penal tras corroborarse los actos de violencia de género que terminaron con la vida de una joven madre de 27 años. Mediante el dictamen emitido por el Tribunal Penal, Segundo Duquelman C., de 40 años, fue sentenciado a cumplir 26 años de privación de libertad tras determinarse su responsabilidad directa en un caso de femicidio en Cuenca que conmocionó a los moradores del sector norte de la urbe azuaya.

Sentencia por femicidio en Cuenca y reparación integral

El fallo judicial estableció que el sentenciado deberá cancelar una indemnización de 214 300 dólares por concepto de reparación integral, monto que estará destinado a solventar el tratamiento psicológico y el desarrollo educativo de los hijos que dejó la víctima en la orfandad.

La sanción se fundamentó en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que sanciona el delito de femicidio con penas de 22 a 26 años de reclusión cuando concurren circunstancias de dominación y agresiones precedentes.

Acoso sistemático y ataque armado en un local comercial

Las investigaciones determinaron que la víctima había convivido durante nueve meses con el agresor, hasta que resolvió finalizar el vínculo afectivo un mes antes de su deceso. Ante la ruptura, Segundo Duquelman C. desplegó un hostigamiento continuo a través de llamadas telefónicas, mensajes y amenazas para forzar la reanudación de la relación.

El 6 de septiembre de 2025, el victimario acudió a una tienda ubicada en las calles Cayambe y Cebollar con el pretexto de devolver un teléfono celular, perpetrando el hecho que configuró este femicidio en Cuenca.

Aunque las amigas de la mujer intentaron protegerla indicándole que no estaba, la joven salió a verificar quién la buscaba y recibió 10 impactos de bala que le causaron la muerte instantánea en el sitio.

Fuga del agresor y captura en Guayaquil

Tras perpetrar el ataque armado vinculado al femicidio en Cuenca, el implicado escapó en una motocicleta. Al día siguiente, los uniformados localizaron el vehículo abandonado en una vía pública del norte de la ciudad.

En un inmueble colindante al hallazgo de la moto, los agentes incautaron una mochila, una pistola y una chompa con máculas de sangre. Tras permanecer prófugo por más de dos meses, Segundo Duquelman C. fue localizado y detenido el 15 de noviembre de 2025 en un centro comercial ubicado en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Peritajes balísticos, genéticos y de asimetría de poder

Durante la etapa de juzgamiento, los elementos periciales resultaron determinantes para el veredicto condenatorio. Las evaluaciones de necropsia psicológica elaboradas por una psicóloga y una trabajadora social confirmaron que existía una marcada asimetría de poder y que el imputado ejercía un control coercitivo sobre la mujer.

Asimismo, las pruebas de genética forense corroboraron que la chompa incautada contenía perfiles de ADN tanto de la víctima como del procesado, mientras que el análisis de cotejamiento balístico confirmó que la pistola decomisada era apta para el disparo y coincidía con las vainas y proyectiles recolectados, ratificando la autoría material en el femicidio en Cuenca.

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