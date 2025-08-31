La Policía confirmó que un hombre murió la madrugada de este domingo 31 de agosto de 2025, tras un violento asalto a un bus en el sur de Quito, la noche del sábado.

El hecho se confirmó después de otro suceso ocurrido en Cotocollao, producto del cual se dictó prisión preventiva contra dos policías por el presunto asesinato de otro hombre de 26 años, la madrugada del sábado.

La Policía ofreció detalles del violento asalto a un bus en el sur de Quito y del hombre que murió en el mismo

La Policía informó que la noche del sábado 30 de agosto un hombre, identificado como Pablo V., de 39 años, resultó herido con un arma blanca durante un presunto asalto ocurrido al interior de un bus urbano.

El automotor se dirigía al sector de Chillogallo, en el sur de Quito.

La víctima fue trasladada al Hospital Padre Carollo.

En esta casa de salud se confirmó su fallecimiento la madrugada del domingo 31 de agosto.

Las unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran ejecutando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Otro hecho violento provocó la muerte de un hombre en Cotocollao, Quito

En el norte de Quito, Cotocollao, dos policías fueron detenidos en flagrancia por el presunto asesinato contra un hombre de 26 años en Cotocollao, norte de Quito, la madrugada de este sábado 30 de agosto de 2025. Fiscalía investiga el caso.

La justicia dictó prisión preventiva para los uniformados.

El hecho ocurrió en alrededor de las 03:05, en el pasaje Juana Caso y la calle Juan Garzón. La víctima presentó dos heridas en el tórax.

En redes sociales circularon videos de un vehículo estrellado contra un poste y con varios impactos de bala en el costado del conductor.

El hombre fue trasladado a un hospital, pero falleció minutos más tarde.

En otros videos, dos agentes descienden de otro vehículo y se enfrentan a personas del lugar.

