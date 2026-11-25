Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Un hombre de aproximadamente 20 años fue encontrado sin vida la madrugada de este miércoles 25 de noviembre de 2026 en la avenida Panamericana Norte, en el norte de Quito. El cuerpo estaba en una vereda, a la altura de Yanbal, en el tramo que conecta los intercambiadores de Carcelén y Carapungo. Según información preliminar, la víctima sería de nacionalidad extranjera y presentaba impactos de bala en la cabeza.

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El hallazgo movilizó a equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional. El procedimiento obligó a cerrar dos carriles de la Panamericana Norte, en sentido sur-norte, y provocó congestión vehicular en el ingreso a Calderón. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitó nuevamente la circulación alrededor de las 07:00, después de que concluyeran las diligencias policiales.

Dinased investiga el asesinato y la AMT normalizó la circulación

La alerta sobre el cuerpo llegó durante la madrugada. Una vocera del Cuerpo de Bomberos de Quito informó a TC Televisión que recibieron el aviso alrededor de las 04:00 de este miércoles. Otra información preliminar ubicó la alerta cerca de las 05:00.

Cuando los equipos de emergencia llegaron a la Panamericana Norte, confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. El ciudadano presentaba heridas provocadas por disparos en la cabeza. En la vereda también quedó una extensa mancha de sangre.

Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al sitio para recoger indicios e iniciar las investigaciones. Personal de Criminalística realizó el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

Mientras los uniformados trabajaban en la escena, agentes de la AMT restringieron el paso por los carriles derecho y central de la avenida, en sentido sur-norte. La medida afectó a los conductores que circulaban por el tramo de ingreso a Calderón y generó una fuerte congestión vehicular.

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Una vez que terminaron los procedimientos policiales, la AMT informó que la vía quedó habilitada y que el tránsito se normalizó cerca de las 07:00.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las motivaciones del crimen ni han identificado a posibles responsables. Tampoco han confirmado si el asesinato tiene relación con estructuras de delincuencia organizada. La Policía busca establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito. 📍 Sector: Yanbal 🛣️ Dirección: av. Panamericana Norte 🚫 Cierre: carril derecho y central 🔀 Sentido: sur – norte ⚠️ Conduce con precaución https://t.co/pjHjExVIQI — AMTQuito (@AMT_Quito) November 25, 2026

Otro cuerpo apareció en una quebrada del sur de Quito

El hallazgo en la Panamericana Norte ocurrió menos de 24 horas después de que la Policía localizara el cadáver de una mujer en una quebrada del sector de Santa Bárbara, en el sur de Quito.

La alerta llegó a las 10:00 del martes 24 de noviembre, después de que un niño que jugaba en un área verde encontrara el cuerpo. Según información preliminar, la víctima tenía aproximadamente 35 años y fue hallada sin cabeza.

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El coronel Danilo Barriga, jefe del Distrito Eloy Alfaro, señaló que la quebrada donde encontraron a la mujer podría corresponder a una escena secundaria del crimen. Por ello, los agentes debían recoger indicios para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Los dos casos se registraron en menos de un día y se suman a otros hallazgos de cadáveres en diferentes sectores de Quito. Con el cuerpo localizado en la Panamericana Norte, ya son cuatro los cuerpos encontrados en distintos puntos de la capital en menos de una semana.

Cuerpo hallado en Quito, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Dónde encontraron el cuerpo del joven en Quito este 25 de noviembre de 2026? El cuerpo apareció en una vereda de la avenida Panamericana Norte, a la altura de Yanbal, en el ingreso a Calderón.

El hallazgo ocurrió en el tramo que conecta los intercambiadores de Carcelén y Carapungo, en el norte de Quito. La víctima sería un hombre extranjero de aproximadamente 20 años. 2. ❓ ¿Cómo encontraron al joven en la Panamericana Norte? El hombre presentaba impactos de bala en la cabeza y ya no tenía signos vitales cuando llegaron los equipos de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recibió la alerta alrededor de las 04:00 del miércoles 25 de noviembre. Personal de Dinased y Criminalística acudió al sitio para recoger indicios y realizar el levantamiento del cadáver. 3. ❓ ¿Por qué cerraron parcialmente la Panamericana Norte en Calderón? La AMT restringió los carriles derecho y central, en sentido sur-norte, debido al procedimiento policial por el hallazgo del cadáver.

El cierre provocó congestión vehicular para quienes intentaban ingresar a Calderón. La circulación se normalizó alrededor de las 07:00, después de que concluyeran las diligencias. 4. ❓ ¿Qué se sabe sobre los responsables y las causas de la muerte del joven? Las autoridades todavía no han identificado a los responsables ni han establecido las motivaciones del crimen.

La Policía Nacional, a través de Dinased, realiza las investigaciones y recoge indicios para esclarecer las circunstancias del asesinato. Tampoco ha confirmado si el hecho tiene relación con estructuras de delincuencia organizada. 5. ❓ ¿Qué otro hallazgo de un cadáver se reportó en Quito antes del caso de Calderón? El martes 24 de noviembre encontraron el cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 años en una quebrada del sector de Santa Bárbara, en el sur de Quito.

Un niño que jugaba en un área verde encontró el cadáver y alertó a las autoridades. Según información preliminar, la mujer estaba sin cabeza. El coronel Danilo Barriga indicó que la quebrada podría ser una escena secundaria del crimen. Con el caso de Calderón, suman cuatro cuerpos hallados en distintos sectores de Quito en menos de una semana.

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