Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Una alerta por la presencia de un cadáver movilizó a unidades de la Policía Nacional hasta el sector de Monjas, en el sur de Quito, la mañana de este viernes, 27 de noviembre de 2026. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte y trabajan en la identificación de la víctima.

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Policía investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sur de Quito

Cerca de las 07:00, el personal policial recibió la alerta sobre la presencia de un cuerpo en los alrededores del parque El Madrigal, en la intersección de la avenida General Rumiñahui y Alfonso Mora.

La información preliminar del Distrito de Policía Manuela Sáenz apunta a que la víctima sería un hombre de aproximadamente 40 años. Durante la inspección, los agentes no identificaron signos visibles de violencia.

Mauricio Chacón, jefe de ese distrito policial, explicó que entre las pertenencias no hallaron elementos que permitieran establecer la identidad del fallecido.

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Ante esta situación, la Policía coordinó la intervención de personal de Medicina Legal para el levantamiento del cadáver. Las unidades investigativas mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Varios cuerpos hallados en los últimos días en Quito

El caso de Monjas se suma a otros cinco hallazgos de cadáveres que ocurrieron entre el 19 y el 25 de noviembre en diferentes sectores de la capital.

La mayoría de estos casos se concentró en el sur de Quito. Solo el miércoles 25 de noviembre hubo dos alertas en distintos puntos de la ciudad: una en las inmediaciones del ingreso a Calderón, en la Panamericana Norte, y otra en una vía secundaria de Turubamba.

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En el primero de esos casos, la víctima era un joven extranjero. Un día antes, el 24 de noviembre, las autoridades también localizaron el cuerpo de una mujer en una quebrada del sector de Santa Bárbara.

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