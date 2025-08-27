El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura explicó el Plan Retorno Seguro para el inicio de clases en la Sierra y Amazonía, desde este lunes 1 de septiembre de 2025.

El Plan Retorno Seguro para el inicio de clases en Sierra y Amazonía, diseñado por el Gobierno

Este 1 de septiembre, más de 1.7 millones de estudiantes y 99 mil docentes regresan a las aulas en más de 6 mil instituciones educativas del régimen Sierra-Amazonía, dando inicio al año lectivo 2025-2026.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1, ha implementado un plan de seguridad integral para garantizar entornos educativos seguros y protegidos.

Presencia policial en perímetros

Para un retorno seguro y con el objetivo de fortalecer la seguridad en el entorno escolar, distintas instituciones del Estado ejecutan acciones coordinadas:

El Ministerio de Gobierno, a través de las Intendencias provinciales, liderará operativos de control y prevención en zonas aledañas a los planteles educativos.

El Ministerio del Interior y Policía Nacional desplegarán 11 442 servidores policiales, se ha intensificado la presencia de uniformados en el perímetro de 4 765 instituciones educativas.

Además, se brinda resguardo en 136 centros educativos priorizados, ubicados en las provincias de Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Napo.

Además, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe, Loja, Morona Santiago, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Carchi, Azuay y Cañar.

Para fortalecer estas acciones se han destinado 986 patrulleros, 1 345 motocicletas, unidades móviles de atención ciudadana.

También, 2 954 radios, 3 728 vallas y 1 540 conos, garantizando así una vigilancia y control eficaz en los entornos escolares.

Botón de emergencia

Por su parte, el ECU 9-1-1, en conjunto con el Ministerio de Educación, implementaron el botón de emergencia “Responde Educ”, disponible en la aplicación móvil gratuita ECU 9-1-1.

Esta herramienta, habilitada para más de 16 000 instituciones educativas a nivel nacional, permite reportar emergencias específicas de manera inmediata y eficaz.

Además, más de 7 000 autoridades, docentes y personal escolar reciben capacitación para usar correctamente esta función y comprender la importancia de emplear de forma responsable la línea única de emergencias 9-1-1.

Durante el inicio del año escolar y a lo largo de todo el año lectivo, el ECU 911 trabajará con más de 3 100 servidores, en sus 18 centros operativos en todo el país.

Esto, para el monitoreo permanente de las entidades educativas y sus alrededores desde el sistema de videovigilancia, y en la atención 24/7 de cualquier tipo de alerta; brindando respuesta oportuna.

Cronograma de Retorno Escalonado

El regreso a clases será de manera escalonada, según el siguiente calendario:

1 de septiembre: Bachillerato e Inicial.

2 de septiembre: Educación General Básica Superior y Preparatoria .

. 3 de septiembre: Básica Media y Elemental.

Currículo académico

Este año lectivo 2025-2026 se implementará el currículo académico del régimen Sierra-Amazonía la inserción denominada: “Educación para la Seguridad”.

Esta materia está diseñada para apoyar en la prevención de todo tipo de violencia, formando a los estudiantes en competencias sociales, éticas y ciudadanas.

Creando ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos y protectores, con un enfoque integral y basado en derechos, ya que la educación previene riesgos.

Se busca fortalecer la convivencia pacífica y garantiza el bienestar y la permanencia estudiantil.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una educación de calidad, segura e inclusiva, deseando a toda la comunidad educativa un año lleno de aprendizajes y éxitos.

