El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, resolvió la sanción para la estudiante que agredió físicamente a una compañera fuera de un colegio de la capital; también, se tomó medidas respecto a la compañera que sufrió las lesiones y la institución educativa.

Más noticias:

La sanción a la estudiante agresora de un colegio de Quito

El pasado 24 de junio, en redes sociales, circularon videos de una estudiante de un colegio de Quito que agredía a otra compañera.

Vestida con calentador, la joven agresora golpeaba en la cara a la chica, tomaba entre sus manos el cabello y la arrastraba en el piso.

Al enterarse de lo sucedido, el Ministerio de Educación emitió un comunicado rechazando el hecho, suspendió a la agresora y reportó el caso a la Fiscalía.

Más información: Educación reportó a Fiscalía el caso de estudiante de colegio de Quito que golpeó a otra joven

La resolución de sanción a la estudiante agresora

El 28 de julio, a través de la Resolución No. DDE17D04-JDRC-2025-0383-R, el Ministerio de Educación le impuso la sanción de separación definitiva de la institución educativa a la alumna agresora, K. A. B. R..

La institución aclaró que esta sanción no implica la pérdida del año lectivo, ya que, el pase de año depende únicamente de la estudiante, quien es la responsable del cumplimiento de sus actividades académicas y sus notas.

En los casos de separación definitiva de la institución educativa, la estudiante es reubicada en otro plantel.

Le puede interesar: Una estudiante de un colegio de Quito golpea violentamente a otra joven

Mientras el trámite administrativo se gestiona, la institución educativa y el Distrito aseguran que la estudiante presunta agresora continúe con su proceso escolar.

Lo hará desde el hogar y con actividades asincrónicas.

Dentro del Proceso Disciplinario se dispusieron, entre otros, que la estudiante elabore un ensayo de 10 páginas con el tema: “Respeto al otro, No al Bullying, No al acoso escolar y erradicación de la agresión y la violencia en el ámbito educativo”.

Además, deberá participar, junto a su representante legal, de jornadas comunitarias para pintar diferentes espacios de instituciones educativas asignadas.

Esto, bajo el acompañamiento y supervisión del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) Distrital.

Reubicación

En los casos de separación definitiva de la institución educativa, la División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Dirección Distrital 17D04, reubicó a la estudiante presunta agresora en otro establecimiento educativo fiscal.

Se le asignó el cupo respectivo a través de la plataforma.

“En este proceso se garantiza la continuidad educativa y el acompañamiento pertinente por parte del Departamento de Consejería Estudiantil Institucional“, se indica en la resolución.

Acciones sobre la estudiante agredida

Desde la Junta Distrital de Resolución de Conflictos se dispusieron medidas de protección.

Se dispuso que se garantice la permanencia de la estudiante en el sistema educativo; la derivación del caso al Centro de Salud Pública u otros establecimientos afines.

Además, el seguimiento respectivo, el acompañamiento psicoemocional y el apoyo psicopedagógico, entre otras acciones.

Medidas para el colegio

El DECE Distrital elaboró una Propuesta de Medidas Socioeducativas para el colegio.

La iniciativa se trabajarán desde el inicio del periodo lectivo 2025-2026, en conjunto con el equipo DECE del colegio.

Esto está dirigido a los estudiantes espectadores de la agresión “para reparar el tejido social y prevenir situaciones de violencia”.

“Para el Ministerio de Educación es una prioridad fortalecer espacios escolares seguros y protectores, por lo que, en temas de prevención, se continuará trabajando con el Programa de Prácticas Restaurativas“, indicó la institución.

Enlace externo: Ministerio de Educación

Te recomendamos: