Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El Gobierno aseguró este miércoles que el exvicepresidente correísta Jorge Glas se autolesionó, después de que su abogada denunció que recibió una paliza de al menos cinco militares en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución estatal que administra las prisiones, aseguró en un comunicado que un informe de monitoreo correspondiente al 11 de noviembre “reporta conductas autolesivas” por parte de Glas.

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Lo que dijo la abogada de Glas

Ese día, de acuerdo a su abogada Sonia Vera, el exvicepresidente fue agredido después de que fuese atendido en el dispensario médico de la prisión, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Vera publicó la noche del martes un video en redes sociales con fragmentos de una reunión por videoconferencia con el exvicepresidente, donde este le relata la golpiza que afirma haber recibido y que le produjo “37 heridas sangrantes”.

“Cuando regresaba, lo hicieron volver. Mientras estaba sentado, el mismo oficial que ya lo había amenazado le rozó los genitales contra el hombro. ‘Me sentí agredido sexualmente’, dijo Jorge. Después, ese oficial y al menos otros cinco militares lo golpearon, lo patearon y lo arrastraron mientras intentaban esposarlo”, narró la abogada Vera.

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Glas denunció agresiones por parte de los militares

En la grabación, Glas muestra múltiples moretones tanto en las piernas como en la espalda. “Me decían correísta ladrón, correísta corrupto, correísta hijo de puta, correísta de mierda…”, relató el expolítico también en el video.

El exvicepresidente afirmó que otro preso le advirtió de que, supuestamente, el militar responsable de la agresión ha leído su expediente médico y sabe su condición cervical, por lo que en la grabación asegura temer que un próximo episodio similar pueda ser mortal.

Snai dice que la salud de Glas no está afectada

La encargada de la defensa legal de Glas apuntó que “en los registros del Estado, la agresión aparece calificada como ‘autolesión'”, algo que confirmó este miércoles el Snai.

La institución agregó que durante ese día el exvicepresidente recibió atención médica previamente programada y que en medio de una consulta en el área de medicina general “presentó una presunta descompensación, ante lo cual recibió atención inmediata y permaneció bajo observación médica”.

De acuerdo al Snai, que citó un reporte del personal de salud de la cárcel, Glas “no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual”.

Defensa recuerda que Glas tiene medidas cautelares de la CIDH

La abogada Vera recordó en su denuncia pública que Glas cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales de la Corte Interamericana (Corte IDH), en las que ordenan al Estado a darle una atención adecuada a sus problemas de salud, entre otras garantías.

Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), ha recibido tres condenas de cárcel por cohecho, asociación ilícita y por peculado (malversación de fondos públicos).

El exvicepresidente, que se declara perseguido político, salió temporalmente de prisión a finales de 2022 gracias a un polémico fallo judicial, pero en abril de 2024 fue recapturado cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito, una vez que el Gobierno mexicano le había dado asilo. EFE

Lo que te preguntas del caso

❓ ¿Qué informó el Gobierno de Ecuador sobre Jorge Glas el 11 de noviembre?

El Gobierno, a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), aseguró que Jorge Glas presentó conductas autolesivas el 11 de noviembre.

Contexto: La institución citó un informe de monitoreo de esa fecha para respaldar su versión, en respuesta a la denuncia pública de la abogada del exvicepresidente sobre una presunta agresión dentro de la cárcel El Encuentro.

❓ ¿Qué denunció Sonia Vera sobre la presunta agresión contra Jorge Glas?

La abogada Sonia Vera afirmó que al menos cinco militares golpearon, patearon y arrastraron a Jorge Glas dentro de la cárcel El Encuentro.

Contexto: Según su relato, la agresión ocurrió cuando Glas regresaba del dispensario médico. Vera aseguró que el exvicepresidente sufrió 37 heridas sangrantes y que un oficial lo habría agredido sexualmente al rozar sus genitales contra el hombro del detenido.

❓ ¿Cuándo y cómo se conoció la versión de Jorge Glas sobre la agresión?

La abogada Sonia Vera difundió la noche del martes un video con fragmentos de una videoconferencia en la que Glas relató la presunta golpiza.

Contexto: En la grabación, el exvicepresidente mostró moretones en las piernas y la espalda. También relató que los militares lo insultaron con expresiones relacionadas con su vinculación política al correísmo.

❓ ¿Qué dijo el SNAI sobre la atención médica que recibió Jorge Glas?

El SNAI informó que Glas recibió atención médica programada y que presentó una presunta descompensación durante una consulta de medicina general.

Contexto: Según la institución, el personal médico le brindó atención inmediata y lo mantuvo bajo observación. El organismo citó un reporte de salud de la prisión para sostener que el exvicepresidente no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual.

❓ ¿En qué cárcel permanece Jorge Glas y qué características tiene ese centro penitenciario?

Jorge Glas permanece en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa.

Contexto: El centro penitenciario se inspira en el modelo carcelario del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En ese establecimiento ocurrió la presunta agresión denunciada por la defensa del exvicepresidente.

❓ ¿Qué temor expresó Jorge Glas sobre su condición de salud tras la presunta golpiza?

Glas afirmó que teme que una nueva agresión pueda causarle la muerte debido a su condición cervical.

Contexto: En el video difundido por su abogada, relató que otro preso le advirtió que el militar señalado como responsable de la presunta agresión habría revisado su expediente médico y conocería sus problemas cervicales.

❓ ¿Qué medidas internacionales de protección tiene Jorge Glas?

Jorge Glas cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Contexto: Según recordó su abogada Sonia Vera, estas disposiciones ordenan al Estado ecuatoriano garantizar una atención adecuada para sus problemas de salud, además de otras garantías de protección.

❓ ¿Cuáles son las condenas que recibió Jorge Glas?

El exvicepresidente ecuatoriano recibió tres condenas de prisión por cohecho, asociación ilícita y peculado.

Contexto: El peculado corresponde a la malversación de fondos públicos. Glas fue uno de los principales integrantes del Gobierno del expresidente Rafael Correa, quien ejerció la Presidencia de Ecuador entre 2007 y 2017.

❓ ¿Qué ocurrió con Jorge Glas entre 2022 y su recaptura en 2024?

Glas salió temporalmente de prisión a finales de 2022 por un fallo judicial y volvió a prisión en abril de 2024, tras la irrupción policial en la Embajada de México en Quito.

Contexto: El Gobierno de México le había concedido asilo al exvicepresidente. El presidente Daniel Noboa ordenó el ingreso a la sede diplomática para detenerlo, un hecho que precedió a su recaptura.

❓ ¿Qué se conoce sobre el estado de salud actual de Jorge Glas y las denuncias de su defensa?

El SNAI sostiene que Glas no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual, mientras que su abogada denuncia una agresión física y exige el cumplimiento de las medidas internacionales de protección.

Contexto: Las versiones de la defensa y de la institución estatal difieren sobre el origen de las lesiones. La información proporcionada no detalla una investigación independiente ni el resultado de una verificación sobre la presunta agresión.

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