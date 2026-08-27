Corte IDH desestima pedido de hospitalización para Jorge Glas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desestimó el pedido de ampliación de las medidas cautelares para el exvicepresidente de Jorge Glas que incluía un pedido de su defensa para su hospitalización, este jueves 27 de agosto de 2026.

Los argumentos de la Corte IDH para desestimar el pedido de hospitalización para Jorge Glas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió mantener las medidas provisionales vigentes en favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien permanece recluido en la cárcel del Encuentro, en Ecuador.

La decisión fue adoptada después de que los abogados de Glas solicitaran ampliar las medidas para que el Estado ecuatoriano dispusiera su hospitalización. La Corte desestimó ese pedido y determinó mantener las disposiciones que ya habían sido ordenadas.

En su resolución, la Corte señaló que la situación de salud física y mental de Glas es variable. Por ello, requirió al Estado ecuatoriano que, dentro de la implementación de las medidas provisionales, garantice que el tratamiento que recibe sea adecuado y oportuno.

CIDH cuestionó el traslado de Jorge Glas

En octubre de 2025, la Corte IDH había ampliado las medidas provisionales a favor de Glas y pidió a Ecuador que lo sacara de La Roca, la cárcel de máxima seguridad donde permanecía desde su captura en 2024.

La decisión estuvo relacionada con la situación que atravesaba el exvicepresidente, cuyo estado de salud física y mental había sido considerado frágil. En ese contexto, la Corte había señalado la necesidad de que permaneciera en un lugar donde pudiera recibir una atención adecuada.

Sin embargo, en noviembre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa trasladó a Glas a la denominada Cárcel del Encuentro, sin previo aviso, según la información presentada ante la Corte.

La CIDH señaló que Ecuador no proporcionó razones suficientes para justificar el traslado. Esto, debido a que previamente el Estado había sostenido que La Roca contaba con las condiciones necesarias para que Glas recibiera atención adecuada.

La Corte también exhortó al Estado ecuatoriano a evitar actos que pudieran resultar estigmatizantes, contrarios a la dignidad o que incrementaran el riesgo en el que se encuentra el beneficiario. Esto ocurrió después de que la defensa denunciara presuntos tratos degradantes, entre ellos registros corporales y situaciones en las que Glas habría permanecido desnudo ante personal militar.

Corte no considera necesaria una nueva medida

La Corte Interamericana consideró que las condiciones de salud de Glas continúan siendo delicadas. Sin embargo, concluyó que no era necesario disponer nuevas medidas adicionales a las que ya están vigentes.

Para llegar a esta conclusión, tomó en cuenta la información proporcionada por el Gobierno ecuatoriano, que en distintas ocasiones señaló que el estado de salud del exvicepresidente era estable y que no existían recomendaciones vigentes de hospitalización.

De esta manera, las medidas provisionales se mantienen, pero la Corte no dispuso que Glas sea trasladado a un hospital.

¿Por qué está preso Jorge Glas?

Jorge Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, cumple actualmente dos condenas. Una de ellas es de ocho años de prisión por asociación ilícita y cohecho, mientras que la segunda es de 13 años por peculado.

A finales de 2022 obtuvo su libertad mediante una resolución judicial. Permaneció más de un año fuera de prisión hasta que, a inicios de 2024, ingresó a la Embajada de México en Quito, ante la posibilidad de ser procesado por la Fiscalía en el caso relacionado con su posterior condena por peculado.

México le concedió asilo diplomático en abril de 2024, al considerar que Glas era víctima de una persecución política a través del sistema judicial ecuatoriano.

La situación derivó en una escalada de tensión entre Ecuador y México. En abril de 2024, el Gobierno de Noboa ordenó el ingreso de fuerzas de seguridad a la sede diplomática mexicana en Quito para detener a Glas, quien fue sacado de la embajada y posteriormente trasladado a una prisión de máxima seguridad.

La resolución más reciente de la Corte Interamericana mantiene las medidas provisionales previamente dictadas y exige que el Estado garantice una atención adecuada y oportuna para la situación de salud física y mental del exvicepresidente.

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