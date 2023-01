Germán Cáceres habló con dolor en su nueva versión, dice abogada del teniente Alfonso C.

La imagen de Germán Cáceres fue difundida internacionalmente. Foto: Twitter

"¿Estamos ante el perfil de un psicópata?" le consultó el periodista a la abogada Gladys Terán sobre Germán Cáceres durante una entrevista con FM Mundo la noche del 12 de enero del 2023.

"Yo creería que no. Él no lo hizo con frialdad (dar su nueva versión), a él dolía hablar. No era un psicópata realmente, a él dolía hablar. Se le sentía en su voz, en su manera de expresarse, en sus gestos. Al menos yo vi, yo sentí que le dolía lo que estaba expresando a la justicia", detalló la abogada que presenció esta nueva versión de Cáceres porque defiende al teniente Alfonso C., uno de los tres procesados por el presunto delito de omisión en el femicidio de María Belén Bernal.

"¿Qué vio en su mirada?", preguntó de nuevo el periodista Fausto Yépez. "No pudimos verla porque finalmente la fiscal dispuso que estemos a espaldas de él (Cáceres), vimos su rostro de lado, pero no la mirada de frente. Esto porque la fiscal quería que no haya alguna especie de intimidación respecto a las personas que estuvimos ahí. Y obviamente no pudimos hacer preguntas porque se acogió al derecho al silencio", contó Gladys Terán.

"¿En algún momento de esta versión se quebró Cáceres?". La abogada dio un suspiro y respondió que creía que sí. "Yo le sentí que sí le dolía lo que había hecho. No es que lo decía como un psicópata sino yo sentía que le dolía, como una especie de arrepentimiento pero lo que hizo está hecho y tiene que responder por lo que", concluyó la jurista.

¿Cambia la investigación para Alfonso C.?

El teniente Alfonso C. se encontraba en la Escuela Superior de Policía, la madrugada del 11 de septiembre. Según la versión que dio el pasado 14 de septiembre, él habría escuchado una discusión entre Germán C. y su esposa. Incluso, él acudió a la habitación del principal sospechoso del crimen.

Su defensa dice que con la confesión de Germán Cáceres su cliente está libre de culpa ya que asegura que actuó solo. Además de que Alfonso C. no podía impedir que se perpetre el femicidio porque cuando abrió la puerta de la habitación en donde escuchó los ruidos María Belén Bernal ya estaba sin vida.

Defensa de Bernal cree que Cáceres 'faltó a la verdad'

El abogado de la familia Bernal, Jesús López, considera que hay aspectos en los que el femicida confeso faltó a la verdad. Él dijo que no puede revelar esas supuestas inconsistencias porque la investigación del caso aún está en curso.

"Cáceres no habló de cómplices y encubridores (...) Sabemos que Cáceres está mintiendo en la cronología de los hechos. Dijo que enterró sin ayuda el cuerpo de su esposa en el cerro Casitagua. (...) Él se acuerda de todo y sabía lo que hacía", agregó López.

Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, cree que el expolicía miente sobre cómo sacó el cadáver de su hija de la academia de Policía.

Otavalo considera que el femicida confeso obtuvo ayuda para movilizar el cadáver. Además, dijo entre lágrimas que sospecha que el cuerpo de su hija fue incluso refrigerado.

"Cuando encontré a mi hija revisé su cuerpo y todavía ni siquiera se estaba descomponiendo. Y recuerden que la encontramos enterrada en el cerro Casitagua 10 días después. Es decir, el 21 de septiembre", explicó Otavalo.

