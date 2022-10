Germán C. ya aparece en la página web de la Interpol

Activaron la notificación roja de Interpol en 195 países para capturar a Germán Cáceres, presunto autor del Femicidio de María Belén Bernal. Foto: Policía Nacional

Redacción Elcomercio.com

Germán C., principal sospechoso del femicidio de la abogada María Belén Bernal, ya figura desde este lunes 3 de octubre del 2022 en la página web de la Interpol.

Antes de esta fecha, la imagen y datos de Germán C. no aparecían en esta página web porque no son publicadas todas las notificaciones de alerta roja. Así lo explicó Mirian Son Kwak, jefe de la Interpol en el Ecuador.

Ahora, en el sitio de Internet constan, además de la foto los datos del sospechoso como nombres y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad así como la descripción física. También se menciona que habla español y que está imputado por femicidio.

En un comunicado de la Policía Nacional se explicó que el mismo sitio web aclara que hay 69 270 notificaciones rojas validadas a nivel internacional. De esas, solo 7 500 son de acceso público.

“Los datos en la página pública de Interpol son objeto de divulgación salvo si la Oficina Central (fuente de los datos), la entidad y la Secretaría General estiman que es esencial para la cooperación policial internacional y si la difusión de estos datos es conforme a los principios aplicables de la legislación nacional y del derecho internacional”, dice la Policía Nacional.

Germán C. es teniente policial y figura como el principal sospechoso del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Eran esposos y ella ingresó a buscarlo en la Escuela de Policía el 11 de septiembre pasado. Nunca se registró su salida. El caso está en investigación y provocó un remezón en la entidad policial.

¿Qué implica la notificación?

Una vez que la difusión es enviada, en los 195 países miembros se puede generar una alerta en caso de que se identifique a la persona buscada. De ahí en adelante, todo depende de la legislación de cada país. Hay lugares en los que se detiene al implicado; mientras que en otros solamente se lo retiene por un tiempo.

La Jefa de la Interpol dice que una vez que se emite la alerta, el Ecuador empieza las gestiones diplomáticas con el país en el que fue ubicado el implicado en algún tipo de delito. Si no se puede apresarlo e iniciar la extradición, se utilizan mecanismos como la deportación, en caso de que permanezca de forma ilegal en ese país.

Los casos de este 2022

Según la Policía Nacional, durante este año se han producido 11 extradiciones activas solicitadas por el Ecuador de personas con notificación roja. También hubo 17 detenidos en el país que eran requeridos por autoridades internacionales. De estos últimos, aún se está a la espera de extraditarlos.

