723 funcionarios sortearon causas judiciales sin autorización, según Contraloría

La Contraloría detectó vulnerabilidades en el sistema de sorteos de causas judiciales, en Ecuador. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Ana Rosero (I)

Un examen especial de la Contraloría General del Estado reveló la existencia de vulnerabilidades en el sistema de sorteos de causas judiciales, en Ecuador.

El ente de control auditó las funcionalidades del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) utilizadas para el sorteo de causas judiciales, entre 1 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.

El objetivo de realizar este examen especial fue verificar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información registrada en el Satje. Este sistema es el que permite realizar el sorteo y la asignación de las diferentes causas a los jueces.

De hecho, tras este análisis, la Contraloría determinó la existencia de problemas y presuntas irregularidades en el sorteo de las causas. Este martes 2 de mayo del 2023 se conoció que uno de los principales hallazgos fue que, entre abril del 2017 y diciembre del 2021, 723 funcionarios públicos realizaron sorteos de causas en el Satje sin tener autorización para hacerlo.

Los principales hallazgos y conclusiones

1.- La Contraloría identificó que, durante el tiempo de análisis, se dio un cambio en el sorteo de 77 procesos judiciales, pese a que el sistema informático ya había arrojado inicialmente un resultado automático.

Esto ocurrió porque “antes y después del sorteo se ingresaron instrucciones directas en la base de datos, sin ninguna autorización”. Según el ente de control esto se debe a la “falta de controles en los accesos a la base de datos, lo que ocasionó que se rompa el principio de transparencia en el sorteo de causas”.

2.- Los auditores determinaron que, entre el 2017 y 2021, en 396 089 causas se realizaron sorteos no automatizados. Esto ocasionó que se conociera la identidad de los jueces asignados, incluso, antes del sorteo. Además, otras 169 301 causas fueron asignadas a jueces que no estaban de turno. También, 179 procesos judiciales fueron ingresados como flagrancias, a pesar de que no eran casos penales.

“Todo esto ocasionó que no se garantice el principio de transparencia y que se afecten los principios de celeridad y debida diligencia en el ingreso de causas”, indicó el informe de Contraloría.

3.- Durante el periodo de análisis, 1 095 causas constitucionales ingresaron al sistema de la Función Judicial “a través de los módulos de flagrancias, ingreso directo y otros, a pesar de que esas opciones no fueron implementadas con la finalidad del ingreso de causas constitucionales”.

Esto ocurrió porque “no se contó con directrices o normativas en relación al sorteo de causas de acciones constitucionales en días feriados o fuera del horario de atención de las oficinas de sorteos”.

4.- La Contraloría detectó que 723 funcionarios públicos efectuaron sorteos de causas en el Satje, sin tener autorización.

Esto sucedió porque el Sistema de Trámite Judicial “no cuenta con controles informáticos para validar la información de acceso de usuarios”. Además, “se activaron y desactivaron roles de usuarios para el sorteo de causas judiciales sin autorización”.

Mantenimiento del Satje

El pasado 8 de febrero, el Consejo de la Judicatura informó a la ciudadanía que se habían registrado intermitencia en el funcionamiento de los servicios tecnológicos institucionales.

Por eso, para estabilizar los servicios, la institución realizó un mantenimiento de los servidores en los cuales se aloja el Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje).

Más noticias:

Visita nuestros portales: