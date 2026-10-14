Funcionario de Educación irá a prisión por presunto tráfico de influencias

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La justicia dispuso prisión preventiva para un funcionario del Ministerio de Educación investigado por presunto tráfico de influencias. La medida fue dictada este 14 de octubre de 2026 por un juez de Pichincha, tras acoger el pedido presentado por la Fiscalía dentro de una investigación relacionada con la presunta oferta de puestos de trabajo en instituciones educativas a cambio de dinero.

Presunto tráfico de influencias en Educación

El procesado es Roberto Cristóbal A., funcionario del Ministerio de Educación, contra quien la Fiscalía formuló cargos por presunto tráfico de influencias. La audiencia se desarrolló este miércoles y concluyó con la orden de prisión preventiva.

Según la investigación, el sospechoso habría participado en actividades vinculadas con la oferta de cargos y nombramientos en planteles educativos a cambio de pagos económicos ilegales.

Aprehensión durante un allanamiento en Quito

Roberto A. fue aprehendido durante un allanamiento realizado la tarde del 13 de octubre de 2026 en la sede del Ministerio de Educación, en el norte de Quito. Al mismo tiempo, se efectuaron dos intervenciones más en Chillogallo y San Juan.

Los allanamientos formaron parte de una operación denominada Minedec, informó el ministro del Interior, John Reimberg la tarde del martes. Tras la detención, el fiscal de la causa presentó cargos por presunto tráfico de influencias y solicitó medidas cautelares ante la autoridad judicial.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc formuló cargos contra Roberto Cristóbal A., servidor público del Ministerio de Educación, por presunta oferta de realizar #TráficoDeInfluencias. El Juez que conoció la causa dispuso su prisión preventiva. https://t.co/bjYtIuUzK0 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 14, 2026

Investigación involucra a tres personas

Roberto A. trabajaba en el departamento de mantenimiento del ministerio. Además, la investigación incluye a otras dos personas: Ochoa N., quien se desempeñaba en el área de conducción de la entidad, y Félix P., que trabajaba en servicios generales.

Según Reimberg, los tres habrían solicitado montos de entre 1 500 y 5 000 dólares para gestionar puestos de trabajo y nombramientos en instituciones educativas con el fin de obtener beneficios económicos indebidos.

También señaló que el ahora procesado registraba rubros económicos injustificados por aproximadamente un millón de dólares.

OPERACIÓN MINEDEC: UN FUNCIONARIO DETENIDO Y DOS INVESTIGADOS POR PRESUNTA CONCUSIÓN La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Integridad Pública y el Ministerio de Educación, ejecutó el 13 de octubre de 2026 la operación MINEDEC, en Quito, dentro de una investigación por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Educación. Según investigaciones, funcionarios presuntamente solicitaban entre USD 1.500 y USD 5.000 a cambio de gestionar puestos de trabajo y nombramientos en instituciones educativas, con el fin de obtener beneficios económicos indebidos. Resultados: 3 allanamientos: dos domicilios y una dependencia del Ministerio de Educación. 1 funcionario detenido para formulación de cargos, identificado como Ayala R., del área de mantenimiento, quien presuntamente manejaría rubros económicos injustificados por aproximadamente USD 1 millón. 2 funcionarios detenidos con fines investigativos, identificados como Ochoa N., del área de conducción, y Félix P., de servicios generales. Una vez más, no permitiremos que las entidades públicas, estén al servicio de estructuras de corrupción que tienen años delinquiendo. El Gobierno Nacional ratifica su política de cero tolerancia frente a estos hechos. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 13, 2026

Evidencias presentadas por la Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción dentro del caso por presunto tráfico de influencias.

Entre las evidencias expuestas se encontraban teléfonos celulares y documentos relacionados con la investigación. Estos elementos fueron incorporados como parte de los argumentos presentados durante la formulación de cargos.

Instrucción fiscal tras la formulación de cargos

La Fiscalía indicó que la investigación comenzó hace cinco meses, en mayo de 2026. El caso se centra en la presunta oferta de puestos de trabajo en instituciones públicas administradas por el Ministerio de Educación a cambio de dinero.

Con la formulación de cargos se abrió la etapa de instrucción fiscal, período en el que la Fiscalía recopilará los elementos de convicción para determinar la presunta responsabilidad del funcionario procesado por presunto tráfico de influencias.

Las otras dos personas fueron aprehendidas con fines investigativos para establecer los detalles del funcionamiento de la supuesta estructura investigada.

Más información de la investigación en el Ministerio de Educación

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