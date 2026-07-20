Fuerzas Armadas recuperan una vivienda en Monte Sinaí

Una vivienda que había sido presuntamente ocupada sin autorización en el sector Monte Sinaí fue recuperada por las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través de la Armada del Ecuador, este 20 de julio de 2026.

Operación militar y protección de la propiedad privada

Se trató de una operación militar de ámbito interno en el sector Monte Sinaí, como parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer el orden público y contribuir a la protección de la propiedad privada.

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Atención a alertas y procedimiento legal

Durante la ejecución de operaciones, el personal militar atendió una alerta relacionada con la presunta ocupación irregular de un inmueble. Tras verificar la documentación presentada por la propietaria y en coordinación con las autoridades competentes, se brindó seguridad durante la ejecución del procedimiento legal correspondiente.

Resultados de la operación

Como resultado de esta operación, se logró recuperar un inmueble y retirar a las personas que lo ocupaban sin autorización. Estas acciones forman parte de las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas, en coordinación con las instituciones competentes.

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Mantenimiento del orden público

La institución indica que estas acciones contribuyen al mantenimiento del orden público, garantizan el respeto al marco legal y fortalecen la seguridad ciudadana.

Según información policial miembros de bandas criminales suelen apropiarse de estas viviendas para cometer actos delicitivos.

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