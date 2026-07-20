Fuerzas Armadas recuperan una vivienda en Monte Sinaí

Una vivienda que había sido presuntamente ocupada sin autorización en el sector Monte Sinaí fue recuperada por las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través de la Armada del Ecuador, este 20 de julio de 2026.
Se trató de una operación militar de ámbito interno en el sector Monte Sinaí, como parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer el orden público y contribuir a la protección de la propiedad privada.
Durante la ejecución de operaciones, el personal militar atendió una alerta relacionada con la presunta ocupación irregular de un inmueble. Tras verificar la documentación presentada por la propietaria y en coordinación con las autoridades competentes, se brindó seguridad durante la ejecución del procedimiento legal correspondiente.
Como resultado de esta operación, se logró recuperar un inmueble y retirar a las personas que lo ocupaban sin autorización. Estas acciones forman parte de las operaciones que ejecutan las Fuerzas Armadas, en coordinación con las instituciones competentes.
La institución indica que estas acciones contribuyen al mantenimiento del orden público, garantizan el respeto al marco legal y fortalecen la seguridad ciudadana.
Según información policial miembros de bandas criminales suelen apropiarse de estas viviendas para cometer actos delicitivos.