Fiscalía investiga presunta violación a niño en plantel educativo en Cuenca

Imagen referencial. El caso habría ocurrido el miércoles 18 de mayo del 2022 a la hora del recreo. Foto: Fiscalía

Lineida Castillo (I)

La Fiscalía de Azuay investiga un supuesto caso de violación a un niño de cinco años dentro de un plantel educativo de Cuenca. El caso también está en manos de la Junta Cantonal de Protección Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El caso habría ocurrido el miércoles 11 de mayo de 2022 a la hora del recreo, cuando el niño estaba solo entre uno de los baños y el pasillo. El acusado de la presunta violación es un adolescente de 15 años.

Testimonio de la madre

“A la hora de salida, cuando recogí a mi hijo del plantel noté que no caminaba bien y al preguntarle qué le pasaba solo respondía que le dolía el rabito (nalga). En casa, ante mis insistentes preguntas respondía que también le dolía las piernas, la cabeza y no quiso comer.

Le limpié el rabito (ano) con un algodón y crema, y le salió una pisca de sangre. Mi cuerpo se me estremeció y solo lloraba pensando que se iba a morir. De allí se durmió y despertó en la madrugada con fiebre, llorando y temblando.

Allí me contó que un niño grande de la misma escuela le metió el dedo en su rabito (ano). En ese momento todo se me cayó encima y fui en busca de atención médica, pero cuatro médicos no me quisieron atender”.

Buscó ayuda en el sistema de salud público

Al día siguiente, la madre contó que se acercó a un centro de salud y tampoco le atendieron. Le explicaron que primero debía acercarse a la Fiscalía. En ese mismo rato recibió la llamada de la psicóloga y le pidió que se acerque al plantel.

Allí el niño le relató a la psicóloga del DECE lo que vivió y luego fueron hasta el balcón del segundo piso. Desde arriba vieron a unos chicos que jugaban con la pelota en la cancha y su hijo lo identificó. “Todos nos miraban, hacían burla y coreaban ‘métele el dedo’, ‘métele el dedo’”.

Ella dice que se sintió acabada y su hijo se acostó en el piso a llorar y no quería levantarse. De allí, según ella, la psicóloga le dijo que ya va a tomar cartas en el asunto y que, por favor, eso no salga de la escuela.

Preocupación entre los padres de familia

La mañana de este lunes 16 de mayo, la mayoría de padres de familia ya conocía lo ocurrido y estaban muy preocupados a la hora de dejar y de recoger a sus hijos del plantel. “Acá vienen a estudiar y los planteles deben ser espacios seguros para nuestros hijos”, señaló un representante.

Otra madre propuso crear brigadas para dar seguridad a los niños a la hora de los recreos. El presidente del Comité Central de Padres de Familia, Eugenio Marca, contó que ha mantenido dos reuniones con las autoridades del plantel para pedir información y explicación de lo ocurrido.

Hay preocupación entre los padres de familia, porque según expresó otra madre de familia, sería el segundo caso que ocurre en este mismo plantel. El primero se habría registrado hace dos años, con un niño también de cinco años, cuya madre no denunció el caso por pedido de las autoridades de ese entonces y solo cambió a su hijo de establecimiento educativo.

El caso se investiga desde dos espacios

La directora distrital del Ministerio de Educación, Mery Vicuña, dijo que se han activado todos los protocolos en la institución educativa y han levantado la información preliminar. El caso está en la Fiscalía y la Junta Cantonal de Cuenca

Vicuña aseguró que recabó toda la información; la Fiscalía solicitará las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia que existen en el interior del plantel y que rechazan todo acto de violencia que vulnere a los niños, niñas y adolescentes.

“Pedimos la reserva de la identidad del niño vulnerado y del acusado, porque ambos son menores de edad. Eso no quiere decir que no queremos informar lo que sucede, bajo ningún concepto, solo buscamos proteger los derechos de los menores”, acotó Vicuña.