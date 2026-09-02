Fiscalía llama a Juan Zapata a rendir versión en investigación sobre asesinato de Fernando Villavicencio

La Fiscalía General del Estado convocó a Juan Zapata, exministro del Interior, a rendir versión libre y voluntaria el lunes 7 de septiembre de 2026, dentro de una investigación previa relacionada con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en Quito.

El llamado a Juan Zapata para rendir versión en investigación relacionada con el asesinato de Fernando Villavicencio

La diligencia forma parte de una de las investigaciones que permanecen abiertas por el crimen de Villavicencio. La indagación es por un supuesto delito de omisión y el desempeño del personal policial que integraba la cápsula de seguridad encargada de proteger al entonces candidato.

Investigación analiza la seguridad de Villavicencio

La Fiscalía busca determinar si existieron fallas, negligencias o posibles responsabilidades por omisión de los policías asignados a la protección inmediata de Villavicencio el día del atentado.

Juan Zapata era ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso cuando ocurrió el asesinato, por lo que fue convocado para entregar su versión dentro de esta investigación previa.

La Fiscalía analiza el trabajo y comportamiento de los integrantes del equipo de seguridad antes y durante el ataque.

Villavicencio fue asesinado en Quito

Fernando Villavicencio, entonces candidato presidencial de la alianza Gente Buena-Construye, fue asesinado el 9 de agosto de 2023, después de participar en un mitin de campaña en el coliseo de un colegio, en el norte de Quito.

Villavicencio recibió varios disparos, entre ellos impactos en la cabeza. Después fue trasladado a un cllínica, donde se confirmó su muerte.

En el caso denominado Magnicidio FV, la Fiscalía investiga la supuesta autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial, entre los procesados están: José Serrano, exministro del Interior; Daniel Salcedo; Ronny Aleaga, exasambleísta y Xavier Jordán.

Autores materiales ya fueron sentenciados

Dentro del proceso por la muerte de Fernando Villavicencio, los autores materiales ya fueron sentenciados.

Mientras tanto, en el caso denominado MagnicidioFV, la Fiscalía continúa con las actuaciones dirigidas a establecer la responsabilidad de los presuntos autores intelectuales y se espera el llamamiento a juicio correspondiente.

La investigación en la que fue convocado Juan Zapata constituye una de las indagaciones previas que permanecen abiertas y busca establecer si existieron responsabilidades relacionadas con la protección policial del excandidato presidencial.

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