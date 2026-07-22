Fiscal Carlos Alarcón habla sobre el Movimiento Amigo, Aquiles Alvarez y Progen

Carlos Alarcón, fiscal general del Estado encargado, habló este miércoles 22 de julio de 2026 sobre la investigación al movimiento Amigo, los procesos contra Aquiles Alvarez y el caso Progen.

El fiscal Carlos Alarcón sobre el Movimiento Amigo, Aquiles Alvarez y el caso Progen

La Fiscalía inició una investigación al Movimiento Amigo por supuesto lavado de activos, lo que llevó a la suspensión de esta organización política, como lo informó EL COMERCIO el pasado 17 de julio de 2026.

Este miércoles, Alarcón señaló que cumplió con la obligación de informar la denuncia contra el Movimiento Amigo al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el cual decide sobre la suspensión.

El Fiscal General informó que la denuncia se receptó a través del sistema 1-800 Delito y descartó que se trate de una persecución política contra la Revolución Ciudadana (RC). “No se trata de escoger el momento adecuado. La denuncia ingresó y actuamos de manera inmediata. Aquí no hay ninguna persecución política. Si no actuara cuando existe una denuncia, estaría incurriendo en una omisión”, sostuvo Alarcón en Radio Sucesos.

Procesos contra Aquiles Alvarez

Respecto a los tres procesos que la Fiscalía impulsa contra Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, Alarcón también negó que exista persecución política. Respondiendo a aseveraciones del expresidente Rafael Correa en redes sociales, el Fiscal General afirmó: “Yo no soy delincuente. Delincuente es quien tiene sentencia ejecutoriada y debe cumplir una pena”, indicó en entrevista con Radio Sucesos.

El caso Progen y presiones externas

En torno al caso Progen y el pedido de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Carlos Alarcón manifestó que “no acepta presiones” y prepara una respuesta al pedido de esa organización para procesar a la exministra de Energía, Inés Manzano, y al actual ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

Independencia del Fiscal General respecto al Gobierno

Carlos Alarcón, quien es uno de los postulantes en el Concurso para la Selección del nuevo Fiscal General del Estado, indicó que no responde a los intereses del Gobierno y que no ha hablado con el presidente Daniel Noboa. “No soy instrumento de este Gobierno ni de una persona. Con el presidente Daniel Noboa no he hablado”, aseguró Alarcón y agregó que sus criterios son técnicos y jurídicos.

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