Un femicidio ocurre cada 28 horas en Ecuador, según reporte de Alianza Mapeo

La Alianza Mapeo dio a conocer el reciente reporte sobre las cifras de femicidios en Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Yadira Trujillo (I)

“Paren ya la masacre contra las mujeres y las niñas”. Con este mensaje se difundió el nuevo reporte de femicidios de las organizaciones de la sociedad civil, este miércoles 23 de noviembre de 2022. Los datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femi(ni)cidios en el Ecuador evidencian que una mujer muere cada 28 horas por razones de género.

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre del 2022, la Alianza registran 272 muertes violentas por razones de género en Ecuador. De ellas, 107 son femicidios íntimos, familiares, sexuales o de otra índole, ocho son transfeminicidios y 157 son feminicidios por delincuencia organizada.

Las cifras muestran un alarmante crecimiento de muertes violentas de mujeres por razones de género. La Alianza Mapeo recuerda que el 2021 se declaró como el año más violento contra las mujeres en Ecuador, con 197 casos. Sin embargo, el 2022 supera esta cifra, pese a que el año todavía no termina.

Desde el 1 de enero del 2014 hasta el 15 de noviembre de 2022, un total de 1 317 vidas de mujeres y niñas han sido arrebatadas por la violencia machista, señalan las organizaciones. Estas recogen los datos de femicidio desde el año en que este delito entró en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano.

Provincias de Ecuador con más casos de femicidios

Según los datos de lo que va del 2022, las provincias con mayor número de femicidios en cifras absolutas son Guayas, con 93 casos; Manabí, con 31 y Esmeraldas, con 27. En las provincias de Zamora Chinchipe y Galápagos, no se han registrado casos en lo que va del año.

Los transfeminicidios se registraron en Guayas y Esmeraldas, con dos casos en cada provincia. En Cotopaxi se registra un caso, al igual que en Santa Elena, Tungurahua y Manabí. os transfemicidios representan el 2,9 % del total de las muertes violentas por razones de género.

Edad, identidad e hijos de las víctimas

Los rangos de edad con mayor número de víctimas de femicidio (83 casos) son el de entre 26 a 35 años. Además, 33 víctimas están en el rango de 36 a 45 años. En este periodo del 2022, la víctima más joven tenía tres meses y la de mayor edad tenía 66 años. Mientras, la edad más frecuente de las víctimas es de 32 años.

De 272 femicidios que registra la Alianza Mapeo se conoce la identidad étnica cultural de 259 mujeres. De ellas, 228 se identificaron como mestizas, 21 como afrodescendientes y 10 como indígenas. De 13 víctimas no se conoce su identidad étnica cultural.

144 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad por femicidios en lo que va del año. De las 82 mujeres que eran madres, el 24,8% tenían uno o dos hijos e hijas. En porcentajes menores se registra tres o cuatro hijos e hijas, señala la Alianza. Asimismo, se conoce que 61 hijos son menores de edad; 25 tienen entre 1 y 5 años y 14 son niños y niñas de 6 a 10 años de edad. No se conocen las edades de todos los hijos de las víctimas de femicidio.

En movilización se exigirán acciones

La Fundación Aldea y las organizaciones de la sociedad civil que recogen los casos de femicidio sostienen que existe inacción por parte del Estado. Aseguran que este “no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos, no previene las violencias de género, no protege a quienes exigen respuestas y no garantiza el acceso a la justicia, perpetuando la impunidad”.

Frente a eso, las organizaciones de mujeres anuncian que el viernes 25 de noviembre se movilizarán junto a las madres y familiares de víctimas de femicidios. Esta se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“La lucha es por todas esas madres que aún no obtienen verdad, justicia y reparación integral. Pero también por aquellas que todavía tienen la dicha de disfrutar del amor y de la compañía de sus hijas, de sus madres, de sus hermanas y amigas”, dice la convocatoria.

