Extradición de alias Araña por narcotráfico conecta a Colombia y Ecuador

Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, uno de los jefes de los Comandos de la Frontera, será extraditado de Colombia a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico. En Ecuador, su nombre consta desde 2024 entre los objetivos militares extranjeros identificados por el Gobierno debido a las operaciones de esa estructura cerca de la frontera norte.

El Gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó hacer efectiva su entrega junto con otras cuatro extradiciones. Los procedimientos habían sido autorizados, pero permanecían suspendidos por la participación de los requeridos en procesos de diálogo durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Extradición por narcotráfico conecta a Colombia y Ecuador

Alias Araña es señalado como uno de los principales dirigentes de los Comandos de la Frontera, organización con presencia en Putumayo, departamento colombiano fronterizo con Ecuador. La zona constituye un corredor estratégico para estructuras vinculadas con cultivos de coca, producción de cocaína y otras economías ilegales.

Rojas también está relacionado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que participó en negociaciones con el anterior Gobierno colombiano. Estados Unidos lo requiere por cargos relacionados con tráfico de drogas, concierto para delinquir y narcoterrorismo.

¿Quién es alias Araña?

La trayectoria de Geovanny Andrés Rojas dentro de estructuras armadas se remonta a años atrás. Reportes sobre su historial lo relacionan con Los Rastrojos y posteriormente con organizaciones surgidas tras la desmovilización de las FARC.

Con el tiempo alcanzó una posición de liderazgo dentro de los Comandos de la Frontera, estructura que mantiene operaciones en el sur de Colombia y cuya presencia también genera interés para las autoridades ecuatorianas por su cercanía con Sucumbíos.

Rojas fue detenido en febrero de 2025 en Bogotá mientras participaba en actividades relacionadas con las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la CNEB. Su condición de negociador coexistía con el requerimiento formulado por la justicia estadounidense.

¿Por qué alias Araña es objetivo militar de Ecuador?

El Gobierno de Daniel Noboa incorporó a alias Araña en 2024 al listado de objetivos militares extranjeros de Ecuador por su posición dentro de los Comandos de la Frontera y las actividades de la organización cerca del territorio ecuatoriano.

Como publicó este Medio el 11 de junio de 2026, seis personas fueron aprehendidas durante una operación militar en Sucumbíos. Las autoridades señalaron que tendrían vínculos con los Comandos de la Frontera, organización que opera entre Ecuador y Colombia.

De las estructuras criminales a la extradición

2008 | Primeros antecedentes

Los antecedentes judiciales conocidos de Geovanny Andrés Rojas se remontan a 2008. Posteriormente fue relacionado con Los Rastrojos y otras estructuras armadas.

2010 | Condena en Colombia

Rojas fue condenado a 29 años de prisión. Más adelante accedió a beneficios derivados del proceso de paz colombiano.

2017 | Recupera la libertad

Alias Araña obtuvo la libertad condicional y posteriormente retomó actividades en el sur de Colombia, donde aumentó su influencia.

2024 | Ecuador lo declara objetivo militar

El Gobierno de Daniel Noboa incluyó a alias Araña entre los objetivos militares extranjeros por su liderazgo en los Comandos de la Frontera.

2025 | Captura y extradición autorizada

Rojas fue detenido en Bogotá. Su extradición a Estados Unidos fue autorizada, aunque la entrega quedó suspendida por su participación en los diálogos de paz.

2026 | Colombia reactiva la extradición

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó hacer efectiva su extradición. Rojas deberá enfrentar a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Preguntas frecuentes sobre alias Araña y su extradición a Estados Unidos:

❓ ¿Quién es alias Araña? Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, es señalado como uno de los principales dirigentes de los Comandos de la Frontera.

Su trayectoria ha sido relacionada con Los Rastrojos y posteriormente con estructuras surgidas después de la desmovilización de las FARC. También está vinculado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). ❓ ¿Por qué Estados Unidos solicita la extradición de alias Araña? Es requerido por cargos relacionados con tráfico de drogas, concierto para delinquir y narcoterrorismo.

La justicia estadounidense lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico. Su extradición había sido autorizada previamente, pero permaneció suspendida debido a su participación en procesos de diálogo durante el Gobierno de Gustavo Petro. ❓ ¿Qué relación tiene alias Araña con Ecuador? Su organización mantiene operaciones cerca de la frontera norte ecuatoriana.

Los Comandos de la Frontera tienen presencia en Putumayo, departamento colombiano fronterizo con Ecuador. La actividad de esta estructura también genera preocupación en Sucumbíos por tratarse de una zona estratégica para economías ilegales y narcotráfico. ❓ ¿Por qué Ecuador considera a alias Araña un objetivo militar extranjero? Por su posición de liderazgo dentro de los Comandos de la Frontera y las operaciones de esa estructura cerca de Ecuador.

El Gobierno de Daniel Noboa incorporó a Rojas en 2024 al listado de objetivos militares extranjeros. Las autoridades ecuatorianas también han realizado operaciones en Sucumbíos contra personas señaladas por supuestos vínculos con los Comandos de la Frontera. ❓ ¿Qué ocurrirá ahora con alias Araña? Colombia hará efectiva su extradición para que enfrente a la justicia estadounidense.

Rojas fue detenido en Bogotá en febrero de 2025 y su extradición ya había sido autorizada. En 2026, el Gobierno colombiano ordenó reactivar su entrega, por lo que deberá responder en Estados Unidos por los cargos formulados en su contra.

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