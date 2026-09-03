Encuentran tres cadáveres abandonados dentro de sacos en Portoviejo

El hallazgo de al menos tres cuerpos sin vida movilizó a los organismos de seguridad hasta el sector Las Brisas, una comunidad rural de la parroquia Chirijos, en el cantón Portoviejo. Las autoridades encontraron los restos dentro de sacos abandonados a un costado de un camino.

La información preliminar señala que los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición. Las autoridades indicaron que las víctimas corresponderían a tres personas de sexo masculino e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este hecho.

Habitantes encontraron los sacos durante sus actividades

El hallazgo ocurrió mientras varias personas realizaban sus actividades cotidianas en la zona. Los habitantes observaron varios sacos abandonados junto al camino y se acercaron para revisar su contenido.

Al inspeccionar los bultos, encontraron restos humanos y alertaron al ECU-911. El centro operativo envió unidades de la Policía Nacional hasta el sector rural.

Los primeros agentes que llegaron al sitio confirmaron una escena de muerte violenta. Luego, acordonaron el perímetro para preservar los indicios materiales y coordinaron la llegada de personal especializado.

Minutos después, efectivos de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística ingresaron al lugar. Los equipos iniciaron las pericias de campo, el levantamiento de huellas y la inspección ocular.

Los datos preliminares recogidos por los peritos indican que los restos corresponderían a tres hombres. El avanzado deterioro de los cuerpos también sugiere que permanecieron varios días en el lugar antes de que los habitantes los encontraran.

Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Portoviejo

Después de concluir las primeras diligencias en la escena, el personal especializado embaló los restos y los trasladó en un vehículo de Medicina Legal hasta el Centro Forense de Portoviejo.

En esa dependencia se realizarán las autopsias previstas por la ley. También se efectuarán pruebas técnico-científicas y antropológicas para identificar a los fallecidos y determinar la causa exacta de sus muertes.

Mientras tanto, las autoridades policiales mantienen abiertas las investigaciones en el cantón. Los agentes verificarán si existen reportes de personas desaparecidas en la provincia de Manabí o en zonas cercanas.

La investigación buscará establecer si alguno de esos reportes coincide con las características de las víctimas y con el tiempo que, según los indicios preliminares, los cuerpos habrían permanecido en el sitio.

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