Tres mujeres fueron halladas muertas en una zona rural de Chone, Manabí

Tres mujeres fueron encontradas sin vida la noche del martes 25 de agosto de 2026 en el Cerro de Monduque, sitio Las Piedras, en la vía Platanales, del cantón Chone, provincia de Manabí.

Lo que se sabe de las tres mujeres halladas muertas en Chone, Manabí

El hallazgo se produjo después de una alerta recibida por el ECU-911. Ciudadanos que se encontraban en el sector divisaron los cuerpos en una pendiente y dieron aviso a las autoridades, informó El Diario.

Según el reporte policial, aproximadamente a las 18:34, agentes que se encontraban de servicio en la zona de Bejuco acudieron al lugar para verificar la presencia de los cuerpos, ubicados al pie de una pendiente de unos 15 metros.

Dos ciclistas que estaban en el sector señalaron a los uniformados que, mientras tomaban fotografías, observaron los cuerpos entre la vegetación. Con apoyo de linternas se confirmó que se trataba de personas fallecidas.

Luego se coordinó la presencia de agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (Dinased), Policía Judicial, Criminalística y personal del Cuerpo de Bomberos de Chone, Manabí, informó El Diario.

La Policía halló indicios balísticos

Durante la inspección de la escena, agentes de Criminalística localizaron y levantaron cuatro casquillos calibre y dos proyectiles deformados. Estos indicios serán incorporados a la investigación para establecer las circunstancias del hecho.

Moradores del sector indicaron a la Policía que el lunes 24 de agosto, aproximadamente a las 17:00, habrían escuchado varias detonaciones de arma de fuego, detalló El Diario.

Las primeras diligencias establecieron que las víctimas presentaban heridas compatibles con impactos de proyectiles.

Una de las víctimas cumplió 18 años

Las víctimas fueron identificadas como Sheril Jeritza Zambrano Bravo, de 18 años, una adolescente de 17 años y una tercera mujer que permanecía como NN, es decir, sin identificación oficial, según informó El Diario.

De acuerdo con la información proporcionada, la adolescente de 17 años cumplió 18 años este miércoles 26 de agosto, un día después del hallazgo.

Las dos víctimas identificadas no registraban antecedentes penales, según el reporte policial.

La joven que tenía 17 años presentaba heridas compatibles con impactos de arma de fuego en el rostro y cuello. Sheril Jeritza Zambrano Bravo tenía lesiones en la región frontal del cráneo y en el pómulo derecho. La tercera víctima presentaba una herida compatible con el paso de un proyectil a la altura de la ceja derecha.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal

El rescate de los tres cuerpos se realizó con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Chone. Posteriormente fueron trasladados en un vehículo de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Portoviejo para la práctica de las autopsias.

Familiares de las víctimas acudieron al lugar y protagonizaron escenas de dolor durante las diligencias.

Según la información recabada por los investigadores, las tres mujeres habrían salido juntas de un domicilio ubicado en el barrio Santa Fe, de la parroquia Santa Rita, alrededor de las 16:00 del lunes 24 de agosto. Sus familiares no conocían inicialmente hacia dónde se dirigían.

Policía investiga dónde ocurrieron las muertes

La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del triple crimen, establecer cómo ocurrieron las muertes e identificar a los responsables.

Uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es si las tres mujeres fueron asesinadas en el sitio donde fueron encontradas o si sus cuerpos fueron trasladados posteriormente hasta esta zona rural de Chone.

Dentro de las diligencias también se analiza el entorno de las víctimas y las circunstancias previas a su desaparición.

Las autoridades continúan con el análisis de los indicios balísticos, las versiones recogidas en el sector y los resultados de las pericias forenses para esclarecer el caso, reportó El Diario, de Manabí.

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