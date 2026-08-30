Cinco hombres maniatados fueron hallados muertos un vehículo en Guayaquil

Cinco hombres fueron encontrados sin vida, maniatados y con signos de estrangulamiento dentro de un vehículo en Guayaquil, la mañana de este domingo 30 de agosto de 2026. El hallazgo movilizó a unidades especializadas de la Policía Nacional hasta el suroeste guayaquileño.

El automóvil fue localizado en el distrito Portete, en las calles Capitán Nájera y la 29. Las víctimas eran hombres y, durante las primeras diligencias, no habían sido identificadas debido a que no portaban documentos.

Cinco hombres presentaban signos de estrangulamiento

Las primeras inspecciones realizadas por la Policía Nacional en Guayaquil determinaron que los cinco cuerpos estaban atados con cuerdas y cables y presentaban indicios de estrangulamiento.

Los investigadores tampoco encontraron evidencias balísticas dentro del automotor, por lo que preliminarmente se descartó que las víctimas hayan muerto por impactos de bala.

Información policial señala que los hombres tendrían más de ocho horas de fallecidos al momento del hallazgo. Además, presentaban tatuajes, aunque las autoridades todavía investigan si existe alguna relación con grupos de delincuencia organizada que operan en Guayaquil.

Policía investiga dónde ocurrió el crimen

Una de las hipótesis preliminares señala que los hombres no habrían sido asesinados en el sitio donde fueron encontrados. Los investigadores analizan si los cuerpos fueron trasladados desde otro punto de Guayaquil y posteriormente abandonados dentro del automóvil.

La Policía también indaga una posible relación del múltiple crimen con enfrentamientos entre organizaciones delictivas. Sin embargo, esta línea investigativa deberá ser confirmada mediante las pericias y otros elementos recopilados durante el procedimiento.

El vehículo donde aparecieron los cuerpos corresponde a un Chevrolet Corsa blanco, estacionado en contravía cerca de un garaje. Las verificaciones iniciales determinaron que el automotor no registraba una denuncia por robo.

Investigación continúa en Guayaquil

Personal especializado realizó el levantamiento de los cuerpos y recopiló indicios dentro y alrededor del vehículo. Las diligencias buscan identificar a los cinco hombres encontrados en Guayaquil, determinar dónde ocurrieron las muertes y establecer quiénes trasladaron el automóvil.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han atribuido oficialmente el crimen a una organización delictiva específica.

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