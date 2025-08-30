La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), que administra algunos de los principales puertos de Ecuador, declaró el estado de emergencia por 60 días. La medida busca reforzar la seguridad en las operaciones marítimas, que en los últimos años se convirtieron en objetivo de mafias que envían droga hacia Norteamérica y Europa.

La APG informó que tomó esta decisión el 25 de agosto. Explicó que implementará nuevas acciones de control en la Casa de los Prácticos, donde funciona parte del servicio de radio operadores que regulan el tráfico marítimo (VTS).

Refuerzos de seguridad en los puertos de Guayaquil

La entidad portuaria aseguró que las operaciones en los puertos públicos continúan con normalidad. Afirmó que mantiene los estándares de eficiencia y seguridad, pese a las amenazas del crimen organizado.

La Armada del Ecuador agregó que la declaratoria de emergencia permitirá establecer bases contractuales para instalar cercas de aislamiento perimetral en varias edificaciones. También destacó que mantiene patrullajes permanentes y operaciones militares que buscan frenar actividades ilícitas y proteger la seguridad marítima.

Guayaquil, punto clave del tráfico de cocaína

Las organizaciones criminales utilizan los puertos de Guayaquil para enviar cocaína camuflada en cargamentos de exportación. Estos envíos tienen como destino puertos de Norteamérica y Europa, donde el producto se distribuye a gran escala.

En los últimos años, la ciudad portuaria se consolidó como un punto estratégico para el narcotráfico mundial. Numerosas incautaciones respaldan esta tendencia, tanto en Ecuador como en terminales internacionales. Bélgica, Países Bajos, Alemania, España y Francia han registrado decomisos de cocaína en contenedores que partieron desde Guayaquil.

Con esta declaratoria, las autoridades buscan contener el avance del crimen organizado y reducir la vulnerabilidad de los puertos frente al narcotráfico.

Con información de EFE

