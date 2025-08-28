La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) resolvió declararse en emergencia por un plazo de 60 días. La decisión fue adoptada mediante resolución firmada por la gerente Yaqueline Asinc Lucero, el 25 de agosto de 2025.

El documento señala que la medida busca enfrentar riesgos inmediatos que comprometen la seguridad de su infraestructura y operaciones en la zona de Data-Villamil.

Autoridad Portuaria en emergencia por amenazas de GDO

Según la resolución, la declaratoria responde a amenazas de grupos de delincuencia organizada (GDO) que operan en Data-Villamil. Estas bandas advirtieron con secuestrar a prácticos y tripulación, así como atentar contra embarcaciones que fondean en la zona.

También se mencionan riesgos para la Casa de los Prácticos, instalación clave donde se ubican los equipos del Sistema de Tráfico Marítimo (VTS).

Los informes técnicos y jurídicos que respaldan la decisión concluyen que la situación cumple con los criterios para ser considerada una emergencia: es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.

Además, advierten que seguir los procesos comunes de contratación retrasaría la aplicación de medidas de seguridad exigidas por la Armada del Ecuador.

Emergencia en la Autoridad Portuaria de Guayaquil por 60 días

La declaratoria de emergencia tendrá vigencia de 60 días, con opción de ampliarse si persisten los riesgos.

Durante este tiempo, la APG podrá realizar contrataciones directas que estén relacionadas de forma directa con la crisis.

La entidad priorizará el uso de recursos económicos y humanos para reforzar la seguridad de su personal y de las instalaciones portuarias.

La resolución ordena que las contrataciones de emergencia se publiquen en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y en la página institucional de la Autoridad Portuaria.

Asimismo, cada dirección de la entidad deberá ejecutar y reportar las acciones correspondientes, con el fin de garantizar transparencia y control en el manejo de fondos.

Objetivo de la declaratoria de emergencia

La Autoridad Portuaria de Guayaquil indicó que el objetivo principal de la medida es proteger la vida de los trabajadores, la seguridad de las embarcaciones y la infraestructura portuaria.

La APG busca evitar que las amenazas de los GDO afecten la continuidad del servicio portuario y provoquen la paralización de operaciones estratégicas para el comercio exterior del país.

Con la declaratoria de emergencia, la institución busca actuar con rapidez frente a los riesgos detectados y asegurar la instalación del sistema VTS, considerado fundamental para detectar amenazas cercanas y mejorar la vigilancia marítima en el puerto de Guayaquil.