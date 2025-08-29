La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) implementó medidas de control luego de que el 25 de agosto se realizara la declaratoria de emergencia por un plazo de 60 días. Esta decisión fue adoptada mediante resolución firmada por la gerente Yaqueline Asinc Lucero, el 25 de agosto de 2025.

El documento señala que la medida busca enfrentar riesgos inmediatos que comprometen la seguridad de su infraestructura y operaciones en la zona de Data-Villamil.

Medidas de seguridad se implementan en la Autoridad Portuaria de Guayaquil

En un documento publicado este viernes 29 de agosto, la Autoridad Portuaria informó al sector marítimo y portuario que las actividades portuarias de los puertos públicos de Guayaquil, a cargo de la APG, se desarrollan con normalidad.

Además, se destacó que las operaciones mantienen los estándares de eficiencia y seguridad en sus operaciones.

También dice que la declaratoria de emergencia se emitió con el objetivo de implementar medidas de seguridad a las instalaciones de la Casa de los Prácticos donde opera parte del servicio de radio operadores para el tráfico marítimo (VTS), dentro de la jurisdicción que compete a la APG.

Tras la declaratoria, la Armada del Ecuador realiza rondas diarias de seguridad en las instalaciones de la Casa de los Prácticos de los puertos, con el fin de reforzar la seguridad de las operaciones.

La Autoridad Portuaria de Guayaquil reiteró su compromiso de velar por la continuidad y normal desarrollo de las actividades de los puertos de Guayaquil.

🔴 | COMUNICADO OFICIAL AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL@MIT_Ecuador pic.twitter.com/Z0ZOfiP05p — Autoridad Portuaria de Guayaquil (@PuertoGye) August 29, 2025

Autoridad Portuaria, en emergencia por amenazas de GDO

La declaratoria de emergencia del 25 de agosto de 2025 responde a amenazas de grupos de delincuencia organizada (GDO) que operan en Data-Villamil. Estas bandas advirtieron con secuestrar a prácticos y tripulación, así como atentar contra embarcaciones que fondean en la zona.

También se mencionan riesgos para la Casa de los Prácticos, instalación clave donde se ubican los equipos del Sistema de Tráfico Marítimo (VTS).

Los informes técnicos y jurídicos que respaldan la decisión concluyen que la situación cumple con los criterios para ser considerada una emergencia: es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.

Además, advierten que seguir los procesos comunes de contratación retrasaría la aplicación de medidas de seguridad exigidas por la Armada del Ecuador.

