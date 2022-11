Ecuatoriano desde Polonia relata su experiencia tras impacto de misil

Imagen referencial. Ecuatoriano en Polonia cuenta que hay un ambiente de tranquilidad luego de la caída de un misil. Foto: EFE

Un misil cayó en Polonia el martes 15 de noviembre de 2022, se impactó en la localidad de Przewodow y mató a dos ciudadanos.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) señala, de forma preliminar, que se trataría de un proyectil lanzado por Ucrania para defenderse del ataque ruso. Mientras tanto, hay tranquilidad y normalidad en Polonia, cuenta un ecuatoriano.

Daniel Parreño es un abogado ecuatoriano que viajó a Polonia en el 2012 por amor. Se casó y vive en Rabka, al sur de Cracovia, con la familia que formó.

Llamada de un familiar desde Ecuador

Se enteró de la caída del misil en suelo polaco por una llamada de su primo el 15 de noviembre, desde Ecuador. “Es el tema más famoso el día de hoy. De lo que se sabe, de las investigaciones que han hecho (las autoridades), aún no pueden concluir a ciencia cierta de qué país proviene el misil. Si son los rusos o los ucranianos”, relata.

Lamenta la muerte de las personas a causa del misil y cree que el hecho es “algo colateral” de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, no se muestra preocupado: “En mi familia estamos tranquilos. Creemos que no es ninguna provocación de parte de Rusia”.

Polonia es un país fronterizo con Ucrania, pero no se tiene más que noticias de la prensa sobre la guerra y en la frontera entre ambos países no hay presencia rusa, están alejados, menciona Parreño. Dice que el hecho le resulta algo fortuito, pero si se repite “ya sería una clara señal de algo”. Prefiere mantenerse positivo y pensar en que no existirán más eventos similares.

De acuerdo a su entorno, ve que la gente está tranquila frente al evento, no hay pánico, está pensando en el mundial de fútbol, pero asume que es un pueblo listo para responder a cualquier tipo de agresión. Polonia fue uno de los países considerados más seguros para salir de Ucrania y la ola de migración se dio entre febrero y marzo, recuerda.

En territorio polaco hubo una comisión de la Cancillería ecuatoriana que gestionó los vuelos humanitarios para el retorno de connacionales. Pero después de ese periodo, “ya no se siente ese flujo migratorio por la guerra. Incluso la presencia de ucranianos ha ido disminuyendo. La situación empieza a relajarse”, comenta.

Ecuador tiene Embajada en Austria, que es concurrente en Polonia. Parreño no ha recibido información sobre protocolos de seguridad ni desde la Cancillería ecuatoriana ni desde el Gobierno polaco. Asume que no existen ese tipo de protocolos por el momento porque aún no se ha llegado a un momento crítico.

Investigación sobre caída de misil

La investigación sobre el impacto del misil en Polonia aún no se cierra, pero hay reacciones. El 15 de noviembre la Casa Blanca anunció el compromiso de Estados Unidos (EE.UU.) para apoyar la investigación.

Mientras que Jens Stoltenberg, secretario General de la ONU, participó este día en una reunión virtual del Grupo de contacto de defensa de Ucrania, liderado por EE.UU., para revisar el apoyo continuo al derecho de autodefensa de Ucrania y abordar las prioridades futuras. El organismo sostiene, de forma preliminar, que el misil provino de Ucrania, pero responsabiliza a Rusia por librar una “guerra ilegal”.

Actualmente, 30 países forman parte de la OTAN, entre ellos Polonia. Ucrania no está incluida. El organismo tiene un Tratado en el que estipula la actuación de los países miembros frente a ataques. El artículo 4 señala que las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Hasta este 16 de noviembre Polonia no ha invocado este artículo en relación al misil.

Santiago Pérez, máster en Relaciones Internacionales, dice que es un tema grave en la geopolítica porque la sospecha de un ataque ruso a un país miembro de la OTAN puede elevar la escalada del conflicto. La situación “se ha manejado con mucha cautela, desde la perspectiva de un accidente”, si se invoca el artículo 5 los países de la OTAN tendrían la potestad para intervenir militarmente en la guerra, advierte.

“Eso no puede pasar porque sería el fin de la humanidad, estamos hablando de los países que tienen la mayor cantidad de armamento nuclear en el mundo”, expresa Pérez. El artículo 5 indica que ante un ataque armado contra un país miembro, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y ayudarán a la parte o partes atacadas.

Rusia está determinada a llevar una guerra de desgaste, no terminará en un tiempo cercano, estima Pérez. El analista en Seguridad, Henry Córdova, señala que las autoridades tratan de construir el discurso de que el misil en Polonia obedece a un error. Pero “en temas de geopolítica no hay errores, hay intenciones. ¿Cuál fue la intención de que ese misil caiga en Polonia y qué pasa si el misil es ruso? Siempre hay intereses detrás”, evalúa.

