Ecuador usa apoyo de aeronaves Osprey de EE.UU. en operativos militares

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Dos aeronaves MV-22B Osprey de los Marines de Estados Unidos llegaron a Ecuador y una de ellas participó en un operativo militar en la Amazonía. Los militares ecuatorianos ejecutaron la operación en el Alto Punino, un sector de minería ilegal que, según las autoridades, estaría relacionado con los Comandos de la Frontera, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El operativo ocurrió en la cuenca alta del río Punino, a unos 70 kilómetros de la frontera con Colombia. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas señalaron que recibieron apoyo de uno de estos convertiplanos durante las acciones. Posteriormente, difundieron videos en los que aparecen dos MV-22B Osprey aterrizando en una cancha utilizada como base durante el operativo.

Militares destruyeron tres campamentos en Alto Punino

El Alto Punino constituye un enclave de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana. El sector estaría bajo el control de los Comandos de la Frontera, en presunta alianza con Los Lobos, considerada la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador.

La zona ya registró un ataque contra militares ecuatorianos. El año pasado, una emboscada durante un operativo similar dejó 11 integrantes del Ejército muertos. Al menos cuatro de los atacantes también fallecieron. Ese hecho llevó al presidente Daniel Noboa a declarar a los Comandos de la Frontera como organización terrorista, junto con otras dos disidencias de las FARC.

Durante las operaciones del domingo, las Fuerzas Armadas detuvieron a nueve personas que presuntamente pertenecen a los Comandos de la Frontera. Además, destruyeron tres campamentos utilizados para actividades de minería ilegal.

La Fiscalía informó que procesó a siete de los detenidos por presunto tráfico de armas. Sin embargo, un juez dispuso su libertad condicional. También ordenó que se presenten periódicamente ante una autoridad y que permanezcan dentro del país.

La presencia de los Osprey se conoció públicamente después de que usuarios de redes sociales reportaran su llegada a la base de Taura. Esta instalación constituye la principal base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y está ubicada a unos 30 kilómetros de Guayaquil.

Los Osprey llegaron antes de la visita de Marco Rubio

El despliegue de las aeronaves estadounidenses ocurre dos días antes de la visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará esta semana a Ecuador. Su viaje tiene como objetivo afianzar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La presencia militar estadounidense también coincide con una campaña de los Marines en el océano Pacífico contra embarcaciones supuestamente vinculadas con el narcotráfico de Los Choneros. Desde el 28 de agosto, helicópteros han realizado bombardeos que destruyeron y hundieron al menos cinco embarcaciones.

El MV-22B Osprey es un convertiplano que combina características de un helicóptero y de un avión de turbohélices. La aeronave puede despegar y aterrizar verticalmente en lugares de difícil acceso. Al mismo tiempo, puede alcanzar mayores velocidades y recorrer distancias más largas que un helicóptero convencional gracias a sus rotores basculantes.

Estados Unidos utiliza estos aparatos en algunas de sus operaciones militares más exigentes. Entre ellas figura la incursión a Caracas en la que capturaron a Nicolás Maduro el 3 de enero de este año.

Los Osprey también permiten transportar personal y carga hacia zonas delicadas. Su capacidad de reacción busca ofrecer mayores posibilidades ante eventuales ataques enemigos.

#Orellana | Las Fuerzas Armadas del Ecuador reciben el apoyo de una aeronave MV-22B Osprey de Estados Unidos para las operaciones militares en Alto Punino, Orellana.

Esta cooperación fortalece las capacidades de movilidad, transporte y apoyo logístico de las unidades militares. pic.twitter.com/aiZ8Cjy2qr — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 7, 2026

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