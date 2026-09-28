Ecuador y Perú buscan reforzar la cooperación contra la minería ilegal en la frontera

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El 24 de septiembre de 2026, el Ejército ecuatoriano informó que una delegación de sus oficiales participaba en la XXVI Reunión de Mandos Regionales de Frontera, en Iquitos, Perú. La minería ilegal figuró entre los problemas analizados por los representantes militares de ambos países.

La institución ecuatoriana señaló que la cita también trató el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. El propósito, según su publicación, era fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas ante amenazas que afectan a las poblaciones de la frontera común.

Minería ilegal en la frontera de Ecuador y Perú

El general de brigada Fernando Silva Arias, comandante de la IV División de Ejército ‘Amazonas’, encabezó la comitiva ecuatoriana, integrada por oficiales del Ejército. La institución describió el encuentro como un espacio para examinar problemas de seguridad y desarrollo en las zonas fronterizas.

El comunicado no detalla los sectores de la frontera donde se concentrarían las acciones, ni informa de operativos o fechas acordadas durante la reunión en Iquitos. Tampoco identifica compromisos específicos sobre minería ilegal.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú publicó el 12 de septiembre información sobre una XXVI Reunión de Mandos Regionales de Frontera. Señaló que su Comando Operacional del Norte y una comitiva ecuatoriana intercambiaron experiencias y propuestas sobre minería ilegal, trata de personas, contrabando y tráfico ilícito de drogas.

La entidad peruana afirmó que se acordaron mecanismos de cooperación institucional, pero no precisó su contenido. Esa publicación es anterior al reporte ecuatoriano sobre Iquitos, por lo que no permite atribuir esos acuerdos a esta última cita.

Qué acuerdos de seguridad mantienen Ecuador y Perú

La minería ilegal forma parte de una agenda bilateral anterior a los encuentros militares de septiembre. En 2025, Ecuador y Perú aprobaron un Plan de Trabajo 2025-2026 en una comisión mixta dedicada a combatir esa actividad en la frontera. Se trata de un mecanismo distinto de la reunión de mandos regionales.

En mayo de 2026, los ministerios de Defensa de ambos países anunciaron otro acuerdo para coordinar su respuesta frente al crimen organizado transnacional.

Incluyó la preparación de operaciones militares tipo espejo, ejecutadas por cada país en su territorio, la priorización de cinco áreas de interés, el intercambio de información y reuniones de seguimiento. El anuncio de septiembre no establece si esas medidas se revisaron en Iquitos.

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