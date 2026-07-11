Ecuador y Chile colaboran en captura de fugitivo por homicidio

Un ciudadano de nacionalidad venezolana, con una notificación roja de Interpol, fue aprehendido este sábado 11 de julio de 2026 en Quito. Este individuo era buscado por la justicia chilena debido a un homicidio consumado.

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Operativo policial en Quito

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo en Quito que culminó con la localización y detención de este hombre. Presentaba una alerta internacional vigente, emitida por Interpol, por procesos legales en Chile.

Cooperación internacional en seguridad

La acción policial se desarrolló bajo una estrategia de cooperación internacional en seguridad, en el marco de la operación denominada Paccto 2.0.

El objetivo principal de estas intervenciones coordinadas es ubicar a personas prófugas de la justicia que tienen requerimientos fuera de sus fronteras.

Proceso de extradición tras la detención

Una vez concretada la captura en territorio ecuatoriano, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Este paso marca el inicio formal del procedimiento de extradición pasiva solicitado por el Estado de Chile.

Se busca que el detenido comparezca ante las cortes de dicho país para responder por el cargo de homicidio consumado que se le imputa.

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Importancia de la colaboración internacional

Desde la institución policial se ha resaltado que esta intervención responde a la articulación entre organismos de seguridad de diferentes naciones. El propósito de este trabajo conjunto es garantizar que los individuos reclamados por diversos delitos no evadan las responsabilidades legales en las jurisdicciones que los requieren.

Informe extra: Interpol

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