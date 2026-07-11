Policía aprehende a mujer vinculada a extorsión en Esmeraldas

Un hecho violento en el centro de Esmeraldas terminó con una mujer detenida horas después. La Policía Nacional la vincula con delitos de asalto, robo y extorsión, en un operativo que combinó labores de inteligencia e investigación.

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La aprehensión ocurrió el 10 de julio de 2026, en el marco de la Estrategia Operacional 3D. Las autoridades capturaron a la ciudadana en la provincia de Esmeraldas, luego de un proceso investigativo dirigido a esclarecer un ataque armado registrado ese mismo día.

Ese hecho violento tuvo lugar en el sector céntrico de la ciudad de Esmeraldas. Ahí, desconocidos dispararon un arma de fuego contra un local comercial. El incidente circuló rápidamente en redes sociales y activó la respuesta policial.

A partir de esas diligencias, servidores policiales intervinieron un inmueble ubicado en el barrio 20 de Noviembre, cantón Esmeraldas. Según la Policía, este lugar era presuntamente utilizado por integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada Transnacional (GDOT) Tiguerones. Ahí, las autoridades localizaron y aprehendieron a Camily P., quien quedó a órdenes de la autoridad competente.

Durante el procedimiento, los agentes levantaron varios indicios en la escena. Encontraron un arma de fuego tipo revólver y una vaina percutida. Además, retuvieron una motocicleta para fines investigativos.

La Policía Nacional del Ecuador ratificó su compromiso de combatir las actividades delictivas en la provincia. La institución señaló que continuará con acciones operativas e investigativas orientadas a preservar la seguridad ciudadana y contribuir al mantenimiento del orden público.

El caso se suma a una serie de operativos recientes contra estructuras de delincuencia organizada en distintas provincias del país, en los que la Policía ha combinado labores de inteligencia con intervenciones directas para desarticular presuntas células vinculadas a extorsión y otros delitos violentos.