El Ejército del Ecuador informó este sábado 13 de septiembre la detención de Ángel Polibio Q. Ch., alias “Indio”.

Es considerado uno de los cabecillas del Frente Iván Ríos, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El operativo se realizó en Maldonado, provincia del Carchi, frontera con Colombia, una zona marcada por la presencia de minería ilegal y delitos vinculados.

Operativo militar realizado en Carchi

El general de brigada Fernando Silva, comandante de la IV División de Ejército Amazonas, detalló que el sujeto fue localizado en posesión de municiones y una subametralladora calibre 45, armamento de uso militar.

Según Silva, alias Indio sería responsable de extorsiones, asesinatos selectivos y control de bocaminas ilegales en la frontera. Estos hechos representan, según las Fuerzas Armadas, “un golpe importante contra las economías ilícitas”.

El perfil del detenido y su doble identidad

El capturado tenía doble nacionalidad: una cédula ecuatoriana a nombre de Ángel Polibio Q. Ch., emitida en Nueva Loja (Sucumbíos) en 2013, y una cédula colombiana con el nombre de Jaime Andrés P. Q.

Esta doble identidad le permitió movilizarse entre Ecuador y Colombia para extorsionar a mineros ilegales y también participar en la producción de pasta base de coca en Cumbal, Nariño, dijeron los uniformados.

Extorsiones en la minería ilegal en Ecuador

De acuerdo con la investigación, alias Indio cobraba más de 300 dólares por cada bocamina abierta de forma ilegal en la zona.

Además, ejercía presión sobre los mineros para garantizar el control del frente disidente Iván Ríos, consolidando una red de vacunas y extorsiones en parroquias rurales como Chical, Maldonado y Tufiño.

La Policía Nacional, a través del coronel Alex Trujillo, confirmó que aunque el detenido no registra antecedentes penales en Ecuador, mantenía un rol protagónico en la delincuencia organizada transnacional.

