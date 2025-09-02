El Ejército ecuatoriano desarrolló operaciones simultáneas en Carchi, Zamora Chinchipe y Sucumbíos para neutralizar economías ilícitas relacionadas con la minería ilegal y el procesamiento artesanal de combustibles.

Estas acciones, difundidas por el Ministerio de Defensa y Ejército, incluyeron la destrucción de campamentos, bocaminas, maquinaria y refinerías clandestinas. En el caso de Carchi, las pérdidas para estas economías superan el millón de dólares.

Los operativos forman parte de la estrategia del Bloque de Seguridad para afectar las estructuras que financian actividades ilícitas y que impactan en la seguridad, el ambiente y los recursos estratégicos del Estado.

Operativo en Carchi por parte del Ejército contra minería ilegal

En Tulcán, provincia de Carchi, el Bloque de Seguridad, a través del Ejército, destruyó un campamento de minería ilegal, ocho bocaminas y material utilizado para esta actividad. Las autoridades estimaron pérdidas de más de un millón de dólares.

¡SOLO EN UNA OPERACIÓN: PERDIDAS DE MÁS DE 1 MILLÓN DE DÓLARES PARA LAS ECONOMÍAS QUE FINANCIAN LA MINERÍA ILEGAL!💪



➡️En Tulcán, #Carchi, el #BloqueDeSeguridad, a través del @EjercitoECU, destruyó un campamento de minería ilegal, 8 bocaminas e inhabilitó material. pic.twitter.com/LxNYarliZF — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 2, 2025

En los videos compartidos por el Ministerio de Defensa se observa a militares retirando maquinaria enterrada bajo troncos y a un uniformado que logra encender una de las máquinas antes de alejarse para evitar riesgos, previo a su destrucción.

Neutralización de equipos en Zamora Chinchipe

En la parroquia Guadalupe, sector Conchay, provincia de Zamora Chinchipe, el Ejército ejecutó una operación en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒊𝒍𝒊́𝒄𝒊𝒕𝒂#Zamora | En una operación coordinada en apoyo a las instituciones del Estado (Arcom), el Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar en la parroquia Guadalupe,… pic.twitter.com/ZavUZUl9OC — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 2, 2025

Fueron inhabilitadas dos excavadoras, además de dos campamentos con capacidad para 20 personas. Todo el material fue entregado a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Refinería ilegal en Sucumbíos

En Puerto Nuevo, provincia de Sucumbíos, los militares localizaron una refinería artesanal de crudo. En la intervención se hallaron tres piscinas con crudo, un horno artesanal, cuatro contenedores con 1 600 galones de gasolina blanca, 1 500 metros de mangueras y una bomba de succión.

𝑴𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒏 𝒂́𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒊𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔𝒂𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒖𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝑷𝒖𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐



Con base en información de inteligencia militar, el Ejército Ecuatoriano localizó una infraestructura clandestina de procesamiento… pic.twitter.com/zTp5d13kEz — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 2, 2025

El reporte militar indicó que esta infraestructura generaba hasta 80 000 dólares semanales y que el combustible pasaba hacia laboratorios ilegales en Colombia. Los uniformados destruyeron el lugar de forma controlada.