Un ataque armado se registró en Santo Domingo de los Tsáchilas. Siete personas fallecieron y cuatro resultaron heridas la noche del viernes 12 de septiembre de 2025 en un billar del barrio Belén, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, un grupo de hombres armados llegó en un vehículo hasta el establecimiento y abrió fuego contra los presentes.

En un video se muestra cómo los atacantes, con chalecos y armas largas, irrumpieron en el local y dispararon de manera indiscriminada

La Policía confirmó que entre los fallecidos y heridos había personas con antecedentes por delitos como tráfico de drogas, hurto y asesinato.

Más noticias:

Investigación policial por la masacre en Santo Domingo

Las unidades especializadas de la Policía Nacional trabajan en el esclarecimiento de los hechos y la localización de los responsables.

En lo que va del 2025, se han registrado masacres como el asesinato de 12 personas en una gallera en El Carmen, cinco muertos en Manta y otros cinco en Portoviejo. Entre enero y junio de 2025, Ecuador sumó 4 621 homicidios.

Te recomendamos