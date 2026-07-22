El teléfono de Doménica Palacios es la pista central para entender su desaparición en Quito

Doménica Belinda Palacios Palacios, de 18 años, desapareció el lunes 20 de julio de 2026 en el sector de Iñaquito, en Quito. Una cámara de seguridad de la tienda de su tía registró su última imagen a las 13:25, mientras conversaba con su familiar. Después de esa hora, nadie volvió a verla.

Mensajes de Doménica Palacios que encendieron la alarma

El teléfono celular de la joven se convirtió en la pieza central de la investigación. Horas después de su desaparición, la madre de Doménica recibió una serie de mensajes por WhatsApp.

La joven escribió que recibió un golpe en la cara y que la señal no le permitía responder con normalidad. También llegaron los mensajes: “Mami, no sé dónde estoy”, “no veo bien”, “mami sáqueme de aquí”, “no quiero estar aquí”.

El testimonio de la madre

En una entrevista con este Medio, Fernanda Palacios, madre de la joven, reconstruyó la línea de tiempo desde el último contacto. Según su relato, Doménica nunca antes dejó de responder mensajes por completo.

Los familiares de Doménica conservan capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp con la joven.

A las 22:08, un familiar escribió “Domeee” y “¿Dónde andas?”. La respuesta llegó minutos después: “Hola”, seguida de “No sé, solo estoy en un cuarto” y “Dile a mi mami que estoy bien”.

Ante la insistencia por conocer su paradero, Doménica respondió que estaba “golpeada”. Cuando le preguntaron quién la retenía, escribió: “No puedo ni con el celular, lo controlan dos señores” y agregó: “Y si te mando va a pasar algo y no quiero”. Minutos después escribió: “Solo quiero llegar a la casa”.

Descripción del lugar y situación

La joven describió el sitio como “oscuro desde ayer” y dijo que no veía “la luz”.

Ante la pregunta sobre su ubicación exacta, respondió: “Todo oscuro, es un cuarto así, con paredes” y más tarde añadió: “No sé, no recuerdo”. En otro mensaje escribió: “Solo subí al local de tu mamá y de ahí salí. Y de ahí no sé qué me pasó, y te digo que me encuentro aquí en este sitio y no hay mucha señal”.

Referencias a otras personas

Doménica escribió: “Tengo miedo” y “Ya te digo, tengo miedo y no quiero nada, solo quiero ver a mi mami”.

Sobre lo último que recuerda antes de perder la noción de lo ocurrido, escribió: “Te juro que no sé, solo sé que esas dos chicas me hicieron coger un taxi; de ahí no sé más”.

Ante el pedido de una fotografía de su rostro, envió una imagen completamente oscura con el mensaje: “Está todo oscuro”.

Últimos mensajes registrados

Pasadas las 22:23, Doménica envió dos notas de voz.

La familia insistió con pedidos de ubicación hasta que ella escribió: “Estoy que me duermo”. El último audio llegó a las 22:26. El mensaje “Pásame ubicación, Dome”, enviado a las 22:30, no tiene respuesta registrada.

Aporte de la cámara y descripción física

La Fiscalía y la Policía difundieron el rostro de Doménica y una descripción física para el reconocimiento ciudadano: ojos negros, cabello negro y una estatura de 140 centímetros.

El día de los hechos, la joven llevaba un pantalón jean desgarrado, una camiseta negra y una mochila rosada.

Solicitud urgente a las autoridades

A raíz del contenido alarmante en los mensajes recibidos por su madre, los familiares pidieron a las autoridades activar inmediatamente los mecanismos necesarios para su búsqueda.

Hasta ahora, los organismos encargados no han proporcionado detalles adicionales sobre los avances del caso.

Importancia del celular en la investigación

El celular reúne varios elementos cruciales para los investigadores: la hora exacta de los mensajes enviados, la ubicación aproximada mediante antenas y el estado del dispositivo al momento del envío. Este cruce de datos técnicos junto con el testimonio familiar define hoy la ruta del caso.

Contacto para información

Quienes tengan información sobre el paradero de Doménica pueden comunicarse confidencialmente al 1800 Delito (33 54 86).